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Минфин США ввел санкции против двух граждан и одной компании из КНР

Международная панорама
29 июня, 22:14 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 29, июня. /ТАСС

Ведомство также пообещало продолжать вводить санкции против КНДР, так как считает поведение Пхеньяна недопустимым

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ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Министерство финансов США ввело в четверг санкции в отношении двух китайских граждан и одной организации из КНР в связи с ракетной и ядерной программами Пхеньяна. Об этом сообщается на сайте американского финансового ведомства.

Глава ведомства Стивен Мнучин на брифинге для журналистов в Белом доме сообщил, что поведение КНДР является недопустимым, и США продолжат вводить санкции против властей страны и тех, кто их поддерживает.

"Мы продолжим вводить дополнительные санкции против властей [КНДР] и тех, кто их поддерживает", - отметил он, указав, что нынешнее "поведение [Пхеньяна] недопустимо".

Министр подчеркнул, что США "следят за иностранными денежными потоками" в КНДР и "будут отрезать" те из них, которые финансируют запрещенную резолюциями Совета Безопасности ООН. Мнучин подчеркнул, что США впервые ввели санкции против китайского банка в связи с ядерной и ракетной программами КНДР.

Ранее в июне президент США Дональд Трамп принял решение продлить на год срок действия различных односторонних американских санкций в отношении КНДР. Речь идет о сохранении в силе многочисленных ограничительных мер, которые вводились в основном указами президента США Барака Обамы в августе 2010 года, апреле 2011 года, январе 2015-го, марте 2016-го. Эти рестрикции предусматривали, в частности, блокирование ряда активов КНДР. Трамп постановил продлить их еще на год, ссылаясь на то, что сохраняется "режим чрезвычайного положения применительно к Северной Корее".

 
 
 
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