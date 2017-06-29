Суд разрешил властям США изъять нью-йоркский небоскреб у связанного с Ираном фонда

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НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. /ТАСС/. Суд в Нью-Йорке постановил, что власти США имеют право лишить связанный с Ираном благотворительный фонд права собственности на расположенный в мегаполисе небоскреб в связи с нарушением действующего в отношении Тегерана санкционного режима.
Об этом сообщило в четверг агентство Associated Press.
Речь идет о расположенной на Пятой авеню на Манхэттене 36-этажной высотке, большая часть которой принадлежит фонду Alavi Foundation. Американские власти обвинили его в нарушении санкций, введенных Соединенными Штатами против Ирана.
Прокуратура утверждала, что фонд имеет отношение к мошеннических схемам и отмыванию денег. Кроме того, по версии стороны обвинения, в Alavi Foundation знали и скрывали тот факт, что совладелец здания и партнер фонда, компания Assa, работает на иранское правительство.
Как указал исполняющий обязанности прокурора Южного округа штата Нью-Йорк Джун Ким, владельцы здания в течение более десятка лет "переводили Ирану миллионы долларов в нарушение санкций США". Американские власти заявили, что хотят продать здание и использовать полученные средства в качестве компенсации истцам, которые судятся с Ираном по делам, связанным с терроризмом. Сумма от продажи здания может превысить $1 млрд.
Как отмечает агентство Reuters, Alavi Foundation была основана в США в 1973 году при содействии иранского шаха Мохаммада Резы Пехлеви (1919-1980). Небоскреб на Пятой авеню был построен организацией в 1978 году. После Исламской революции в Иране в 1979 году и свержения шаха Alavi Foundation продолжила свое существование, однако новые власти ИРИ практически полностью сменили ее руководство. Как утверждает организация, она пропагандирует изучение в США иранской культуры и ислама, а также финансирует школы и медицинские учреждения.