Суд Харькова приговорил россиянку к 11 годам тюрьмы за поддержку ДНР

Сборная Германии разгромила команду Мексики и вышла в финал Кубка конфедерацийСпорт 29 июня, 22:52
Два миллиарда человек могут лишиться крова из-за повышения уровня моряСоциальная ответственность 29 июня, 22:25
Российский боксер Власов выиграл у малавийца АджибуСпорт 29 июня, 21:55
IAAF допустила девятерых российских легкоатлетов до юниорского ЧМСпорт 29 июня, 21:54
Клуб НХЛ "Тампа" объявил о подписании трехлетнего контракта с россиянином ВолковымСпорт 29 июня, 21:35
Госдума и Кнессет примут заявление с осуждением сноса памятников советским воинам в ЕвропеПолитика 29 июня, 21:26
Лукашенко стал гостем Клуба главных редакторов российских СМИ в ТАССОбщество 29 июня, 21:22
В Белом доме подтвердили встречу Трампа и Путина на полях саммита G20Международная панорама 29 июня, 21:01
Здание торгового университета в центре Донецка обрушилось из-за ливняПроисшествия 29 июня, 20:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 29 июня. /ТАСС/. Киевский районный суд Харькова приговорил гражданку России к 11 годам лишения свободы за поддержку провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и участие в работе ее ведомств. Об этом в четверг сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.
"Суд признал ее виновной в участии в незаконном вооруженном формировании, незаконном обороте оружия, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность государства и назначил ей наказание в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.
В сообщении надзорного ведомства не указано имя осужденной, но известно, что ей 47 лет и она постоянно проживала в Харькове.
"Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование", - уточнили в прокуратуре.