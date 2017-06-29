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Суд Харькова приговорил россиянку к 11 годам тюрьмы за поддержку ДНР

Международная панорама
29 июня, 21:57 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 29, июня. /ТАСС

В сообщении надзорного ведомства не указано имя осужденной, но известно, что ей 47 лет и она постоянно проживала в Харькове

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КИЕВ, 29 июня. /ТАСС/. Киевский районный суд Харькова приговорил гражданку России к 11 годам лишения свободы за поддержку провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и участие в работе ее ведомств. Об этом в четверг сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

"Суд признал ее виновной в участии в незаконном вооруженном формировании, незаконном обороте оружия, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность государства и назначил ей наказание в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

В сообщении надзорного ведомства не указано имя осужденной, но известно, что ей 47 лет и она постоянно проживала в Харькове.

"Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование", - уточнили в прокуратуре.

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