Белый дом изучает сенатский законопроект о санкциях в отношении России

Сборная Германии разгромила команду Мексики и вышла в финал Кубка конфедерацийСпорт 29 июня, 22:52
Два миллиарда человек могут лишиться крова из-за повышения уровня моряСоциальная ответственность 29 июня, 22:25
Российский боксер Власов выиграл у малавийца АджибуСпорт 29 июня, 21:55
IAAF допустила девятерых российских легкоатлетов до юниорского ЧМСпорт 29 июня, 21:54
Клуб НХЛ "Тампа" объявил о подписании трехлетнего контракта с россиянином ВолковымСпорт 29 июня, 21:35
Госдума и Кнессет примут заявление с осуждением сноса памятников советским воинам в ЕвропеПолитика 29 июня, 21:26
Лукашенко стал гостем Клуба главных редакторов российских СМИ в ТАССОбщество 29 июня, 21:22
В Белом доме подтвердили встречу Трампа и Путина на полях саммита G20Международная панорама 29 июня, 21:01
Здание торгового университета в центре Донецка обрушилось из-за ливняПроисшествия 29 июня, 20:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Белый дом продолжает изучать законопроект об ужесточении антироссийских санкций, одобренный ранее Сенатом Конгресса США. Об этом сообщила в четверг на регулярном брифинге для журналистов первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс.
"Мы продолжаем вести этот процесс [рассмотрения законопроекта о санкциях]. Пока законопроект окончательно не принят", - отметила она.
Две недели назад Сенат подавляющим большинством голосов одобрил новый пакет жестких санкций в отношении России под предлогом ее вмешательства в политические процессы в США. Набор мер, в частности, включал требование об обязательном введении санкций против определенного круга лиц в течение заранее установленного срока после вступления закона в силу, а также пункт, обязующий президента страны заранее согласовывать с законодателями любое смягчение или упразднение санкций. Однако сенатское решение было принято с отступлением от конституционных норм.