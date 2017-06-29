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Белый дом изучает сенатский законопроект о санкциях в отношении России

Международная панорама
29 июня, 22:14 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 29, июня. /ТАСС

Пресс-секретарь Сара Сандерс уточнила, что законопроект окончательно не принят

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ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Белый дом продолжает изучать законопроект об ужесточении антироссийских санкций, одобренный ранее Сенатом Конгресса США. Об этом сообщила в четверг на регулярном брифинге для журналистов первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс.

"Мы продолжаем вести этот процесс [рассмотрения законопроекта о санкциях]. Пока законопроект окончательно не принят", - отметила она.

Две недели назад Сенат подавляющим большинством голосов одобрил новый пакет жестких санкций в отношении России под предлогом ее вмешательства в политические процессы в США. Набор мер, в частности, включал требование об обязательном введении санкций против определенного круга лиц в течение заранее установленного срока после вступления закона в силу, а также пункт, обязующий президента страны заранее согласовывать с законодателями любое смягчение или упразднение санкций. Однако сенатское решение было принято с отступлением от конституционных норм.

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