Порошенко ответил отказом на петицию о разблокировании соцсети "ВКонтакте"

КИЕВ, 29 июня. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко в ответ на общественную петицию с требованием снять в стране блокировку российской социальной сети "ВКонтакте" заявил о невозможности отменить свое решение.

"Поддержку электронной петиции об отмене блокировки интернет-ресурса "ВКонтакте" считаю невозможным", - говорится в ответе, который в четверг опубликовала пресс- служба украинского президента.

Свой отказ Порошенко назвал желанием защитить интересы Украины. По его мнению, социальные сети позволяют манипулировать общественным сознанием, а также распространять опасную информацию, например, через "группы смерти". Кроме того, Порошенко уверен, что российские спецслужбы пользуются социальными сетями для сбора информации об Украине и ее гражданах.

Зарегистрированная 16 мая петиция с просьбой отменить блокировку российского интернет-ресурса "ВКонтакте" менее чем за месяц набрала более 25 тыс. голосов, что обязывало президента отреагировать на инициативу.

Ранее снять запрет на свободный доступ к российским соцсетям на Украине через суд добивался студент Никита Евстифеев. Высший административный суд 14 июня отказался удовлетворить его иск о признании президентского указа неправомерным.

Интернет табу

Порошенко 16 мая ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о санкциях против социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний "Мейл.ру", "Яндекс" и их сервисов. Как сообщила пресс- служба президента, провайдерам запрещается предоставлять услуги доступа к этим ресурсам. После этого кабинету министров Украины, Службе безопасности страны при участии Национального банка было поручено разработать механизм по обеспечению выполнения этого решения.

Решение украинского руководства о санкциях вызвало резкое недовольство как внутри страны, так и за рубежом. Пользователи соцсетей подали около 60 петиций в различные инстанции, добиваясь отмены запрета.