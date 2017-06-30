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Сенат США доработал и вернул в Палату представителей билль о санкциях против РФ

Международная панорама
30 июня, 0:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Старший демократ в сенатском комитете по иностранным делам Бен Кардин отметил, что "никаких существенных изменений нет"

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Сенат Конгресса США в четверг доработал законопроект об ужесточении антироссийских санкций, который ранее был принят этой палатой с отклонением от конституционных норм. Билль вновь направлен на рассмотрение в Палату представителей. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на старшего демократа в сенатском комитете по иностранным делам Бена Кардина.

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"Никаких существенных изменений нет", - заявил он, комментируя повторное принятие законопроекта в верхней палате.

Две недели назад Сенат подавляющим большинством голосов одобрил новый пакет жестких санкций в отношении России под предлогом ее вмешательства в политические процессы в США. Набор мер, в частности, включал требование об обязательном введении санкций против определенного круга лиц в течение заранее установленного срока после вступления закона в силу, а также пункт, обязующий президента страны заранее согласовывать с законодателями любое смягчение или упразднение санкций.

Сенатское решение было принято с отступлением от конституционных норм, поэтому для начала рассмотрения документа Палатой представителей потребовалось вернуть его в верхнюю палату.

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