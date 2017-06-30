США ждут расследования химической атаки в Хан-Шейхуне ООН и ОЗХО

ООН, 29 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты согласны с выводами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), подтвердившей факт применения зарина в сирийском городе Хан-Шейхун 4 апреля, и ждут проведения независимого расследования для установления виновных в совершении газовой атаки. Такую позицию озвучила в четверг постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

"Мы доверяем докладу ОЗХО, который подтверждает то, что мы уже знаем: химическое оружие использовалось против сирийского народа", - говорится в письменном заявлении дипломата. "Теперь, когда мы знаем неопровержимую истину, мы ждем проведения независимого расследования, которое подтвердит, кто именно несет ответственность за эти жестокие нападения, чтобы мы смогли добиться правосудия для жертв", - отметила постпред США.

Как сообщили в американской дипмиссии, в четверг ОЗХО представила доклад, согласно которому 4 апреля в Хан- Шейхуне было распылен зарин или подобный ему ядовитый газ, в результате чего погибли почти 100 человек, в том числе множество детей. Теперь этот документ будет передан совместной комиссии ОЗХО и ООН, которая установит виновных в химической атаке.

Инцидент в городе Хан-Шейхун, расположенном в сирийской провинции Идлиб, где было применено, предположительно, химическое оружие, произошел 4 апреля. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества. В Вашингтоне при этом обвинили Дамаск в проведении химатаки, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому в провинции Хомс.