Минфин США ввел санкции против двух граждан и одной компании из КНР

ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. Министерство финансов США ввело в четверг санкции в отношении двух китайских граждан и одной организации из КНР в связи с ракетной и ядерной программами Пхеньяна. Об этом сообщается на сайте американского финансового ведомства.

В черный список были внесены Ли Хунжи и Сунь Вэй. Первый, в частности, сотрудничал с гражданином КНДР, против которого США ранее ввели санкции. Ли Хунжи "создал несколько подставных компаний" и использовал их в своих целях. Сунь Вэй, по версии Вашингтона, "имел тесные связи" с находящимся под американскими санкциями Банком внешней торговли (БВТ) КНДР. Гражданин КНР "управлял подставной компанией от лица БВТ".

Под санкции также попала и китайская грузовая судоходная компания Dalian Global Unity Shipping в связи с "осуществлением деятельности в транспортной сфере экономики Северной Кореи". Так, по сведениям минфина, компания "ежегодно перевозит 700 тыс. тонн грузов, включая уголь и стальную продукцию, между Китаем и Северной Кореей". Dalian Global Unity Shipping, отмечается в заявлении, "принимала активное участие в восьми случаях контрабанды предметов роскоши".

Подобные решения Вашингтона означают запрет для американских граждан и компаний вести какие-либо дела с внесенными в черные списки, а также замораживание их активов в банковской системе США, если таковые будут обнаружены.

Китайский банк

Министерство финансов также внесло китайский банк Dandong в секцию 311 Патриотического акта США как "иностранное финансовое учреждение", вызывающее "первоочередную обеспокоенность по поводу отмывания денег". "Этот банк был для Северной Кореи пунктом доступа к американским и международным финансовым системам и способствовал проведению сделок на миллионы долларов с компаниями, участвующими в ракетной и ядерной программах Северной Кореи", - отметил министр финансов США Стивен Мнучин, выступая на брифинге в Белом доме.

Он объяснил, что теперь "Dandong больше не будет иметь доступ к финансовой системе США, напрямую или косвенно через другие иностранные банки". "Это крайне значимый шаг", - отметил министр. Таким образом, утверждает Мнучин, КНДР "будет отрезана от американской финансовой системы".

Однако он отметил, что в данном случае применялись два разных санкционных механизма. Ограничительные меры против двух китайских граждан и компании были введены через управление по контролю над иностранными активами минфина, а против банка - через другой орган ведомства, отвечающий за борьбу с финансовыми преступлениями.

Ситуация с КНДР

Мнучин отметил, что "несмотря на многочисленные резолюции Совета Безопасности США, налагающие международные санкции, правительство Северной Кореи продолжает свои ядерные и ракетные программы". По его словам, США, несмотря на введение ограничительных мер против китайских граждан и организаций "ожидают продолжения тесного сотрудничества с правительством Китая с целью прекратить незаконное финансирование Северной Кореи".

"Эти [действия] направлены не против Китая, а против банка, индивидуальных лиц и организации Китая", - отметил глава минфина, подчеркнув, что на саммите "двадцатки" в Гамбурге Трамп обсудит проблему КНДР с председателем КНР Си Цзиньпинем.

При этом, по словам главы ведомства, США "продолжат вводить санкции против" Пхеньяна и "отрезать любые пути финансирования" его ракетных и ядерных программ.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года осуществила более 20 ракетных пусков.

2 июня Совет Безопасности ООН единогласно одобрил проект резолюции о расширении санкций в отношении КНДР. В проекте предлагается включить в санкционный список несколько организаций и частных лиц, которые могут быть причастны к действиям в интересах КНДР.