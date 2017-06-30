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Саудовская Аравия освободила иранских рыбаков

Международная панорама
30 июня, 0:48 UTC+3 ТЕГЕРАН ТЕГЕРАН 30, июня. /ТАСС

Иранцы были арестованы в мае прошлого года береговой охраной Саудовской Аравии

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ТЕГЕРАН, 30 июня. /ТАСС/. Саудовская Аравия освободила иранских рыбаков, которых удерживала более года, обвиняя в незаконном нахождении в своих территориальных водах. Об этом сообщают в четверг иранские СМИ, подчеркивая, что вторжение "произошло неумышленно". Приводятся разные данные о числе освобожденных: по сведениям агентства Тасним, их семеро, по информации агентства телерадиовещательной корпорации ИРИБ - пятеро.

Иранцы были арестованы в мае прошлого года береговой охраной Саудовской Аравии. Это жители портовых городов Бушер и Генаве, все они уже вернулись в Иран, отмечает Тасним.

Еще один инцидент с задержанием иранцев произошел 16 июня этого года в Персидском заливе близ нефтяного месторождения Марджан. Саудовские пограничники открыли огонь по двум иранским рыбацким лодкам, которые, как утверждалось, оказались в территориальных водах королевства. В результате стрельбы один рыбак погиб, трое были задержаны. После этого в арабских СМИ появились сообщения, что в лодках находились военнослужащие Корпуса "стражей исламской революции" (элитная составляющая ВС ИРИ - прим. ТАСС).

Тегеран опроверг это утверждение и потребовал немедленного освобождения граждан Ирана и выплаты им компенсации. Иранские официальные лица настаивают на том, что задержаны простые рыбаки, которые никакого отношения к воинской службе не имеют. Возможно, они оказались в территориальных водах Саудовской Аравии, но не предумышленно, а "под воздействием морских течений".

Отношения Ирана с Саудовской Аравией остаются напряженными по причине разногласий в подходах к решению ряда региональных проблем - по кризису в Сирии, а также по конфликту в Йемене и ситуации на Бахрейне.

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