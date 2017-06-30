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Минфин США не нуждается в указаниях Конгресса по вопросу о санкциях

Международная панорама
30 июня, 1:21 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 30, июня. /ТАСС

Глава ведомства Стивен Мнучин подчеркнул, что министерство финансов намерено "прилагать больше усилий" в вопросах введения рестрикций, вне зависимости от позиции Конгресса

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ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. Министерство финансов США не нуждается в инструкциях Конгресса по поводу введения новых антироссийских санкций. Об этом заявил в четверг глава ведомства Стивен Мнучин на брифинге в Белом доме. Таким образом он ответил на просьбу журналистов прокомментировать находящийся в Конгрессе законопроект об ограничительных мерах в отношении РФ.

"Независимо от того, что примет Конгресс, я могу заверить вас: администрация и минфин будут применять санкции по максимуму, насколько позволяет закон, - отметил министр. - Мы не нуждаемся в том, чтобы Конгресс указывал нам на введение дополнительных [санкций]. Мы собираемся прилагать больше усилий [в деле введения рестрикций], укажут ли они нам на это или нет".

Две недели назад Сенат подавляющим большинством голосов одобрил новый пакет жестких санкций в отношении России под предлогом ее вмешательства в политические процессы в США. Набор мер, в частности, включал требование об обязательном введении ограничений против определенного круга лиц в течение заранее установленного срока после вступления закона в силу, а также пункт, обязующий президента страны заранее согласовывать с законодателями любое смягчение или упразднение санкций. Однако сенатское решение было принято с отступлением от конституционных норм.

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