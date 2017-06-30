Белый дом направил на утверждение Сената кандидатуру нового постпреда США при НАТО

ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. Белый дом направил на утверждение Сената Конгресса США кандидатуру Кей Бейли Хатчисон на пост нового постоянного представителя при НАТО. Об этом говорится в заявлении, распространенном в четверг пресс-службой Белого дома.

Республиканка из Техаса в 1993-2013 годах представляла свой штат в Сенате. После ухода из Конгресса 73-летняя Хатчисон работает в юридической фирме Bracewell & Giuliani.