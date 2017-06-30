Палата общин отвергла поправку о поддержке сохранения британского членства в общем рынке

ЛОНДОН, 30 июня. /ТАСС/. Палата общин британского парламента отвергла в четверг поправку оппозиционной Лейбористской партии о поддержке сохранения британского членства в общем рынке и Таможенном союзе ЕС к программе действий правительства. Как объявил спикер нижней палаты Джон Беркоу, поправку к плану, изложенному в тронной речи королевы Елизаветы II, поддержал 101 депутат, а против нее выступили 322 парламентария.

Инициатором изменений, предусматривавших разъяснение правительством вопроса о том, каким образом оно будет сохранять членство страны в этих двух структурах, выступил лейборист Чака Умунна.

Достигнутое преимущество в 221 голос свидетельствует о более чем уверенной победе на этом голосовании правящей Консервативной партии, которая потеряла на всеобщих выборах 8 июня парламентское большинство, но смогла вернуть себе контроль над Палатой общин путем заключения политического союза с североирландской Демократической юнионистской партией. Это также является свидетельством противоречий в Лейбористской партии: поправку поддержали 49 ее представителей, несмотря на то, что лидер политической силы Джереми Корбин призвал соратников воздержаться при голосовании.

Среди тех, кто выступил против своего лидера, оказались четыре члена теневого кабинета Лейбористской партии. Корбин исключил из его рядов теневого министра юстиции Энди Слотера, куратора вопросов жилищного строительства Рут Кэдбери и заместителя министра иностранных дел Кэтрин Уэст. Теневой заместитель министра транспорта Дэниел Цайхнер подал в отставку сам.

Тема абортов

Другой важной темой обсуждения стала поправка лейбористов, предложенная депутатом Стеллой Кризи. Она предусматривала предоставление жительницам Северной Ирландии возможности бесплатно делать аборты в Англии и Уэльсе.

В Северной Ирландии искусственное прерывание беременности запрещено, а законодательство в этой сфере является одним из самых жестких в Европе. Аборты разрешены лишь в случае угрозы физическому и психическому здоровью матери, а исключения не делаются даже для случаев изнасилования, инцеста или патологий плода. Это вынуждает женщин совершать поездки в другие части Соединенного Королевства, чтобы сделать соответствующую операцию в частных клиниках за свои деньги.

Учитывая, что многие тори еще до голосования выступили в пользу инициативы, руководство Консервативной партии для того, чтобы избежать "восстания" в своих рядах, согласилось поддержать это предложение.

Вопрос о доверии правительству

После того, как парламентарии отклонили обе упомянутые поправки лейбористов, в Палате общин состоялось итоговое голосование по двухлетней программе правительства в целом. Ее поддержали 323 депутата, против выступили 309, фактически выразив доверие кабинету Терезы Мэй. 28 июня при таком же раскладе сил и с перевесом в 14 голосов была отвергнута еще одна поправка Лейбористской партии - об отмене мер бюджетной экономии и ограничений на индексацию зарплат госслужащим.

Программа правительства Мэй была представлена в парламенте 21 июня Елизаветой II. В общей сложности тронная речь монарха касалась 27 законопроектов. Главной темой ожидаемо стали переговоры о выходе страны из состава Евросоюза, которым было посвящено восемь законопроектов.