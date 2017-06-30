Госдеп: новая дата встречи Рябкова и Шэннона еще не намечена

ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. Новые сроки переговоров заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США Томаса Шэннона пока не определены. Об этом сообщила в четверг ТАСС сотрудник Госдепартамента США высокого ранга.

"У нас ничего в графике нет, у нас в графике нет встреч [Рябкова и Шэннона], мне о таковых не известно. Я много говорила на эту тему с нашими ребятами, спрашивала, есть ли [новая] встреча, был ли телефонный разговор [на эту тему], какое-то обсуждение в развитие. [В ответ] я ничего не услышала", - заявила представитель американского внешнеполитического ведомства.

Между тем, как подчеркнула ранее в тот же день на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Хизер Нойерт, Вашингтон настроен на возобновление диалога с Москвой по раздражителям в двусторонних отношениях, ведущегося Рябковым и Шэнноном. "Я знаю, что мы, безусловно, открыты для назначения новой даты этой встречи. И мы бы ждали этого [контакта], чтобы убрать некоторые из так называемых раздражителей с пути и заняться некоторыми такими вещами", - сообщила она, говоря об отмененном раунде переговоров Рябкова и Шэннона. Консультации должны были пройти 23 июня в Санкт-Петербурге.

При этом официальный представитель внешнеполитического ведомства США отметила, что данный раунд "был отменен россиянами". "В повестку дня входили определенные менее крупные вопросы [двусторонних отношений], такие как вопрос о [двух блокированных ранее Вашингтоном российских дипломатических] дачах [в США], который, как я знаю, очень важен для российского правительства", - добавила Нойерт. Вопрос ТАСС о том, есть ли какие-то подвижки в плане определения дальнейшей судьбы этой российской дипломатической собственности в США, она оставила без ответа.

Первое заседание российско-американской рабочей группы, которую возглавили Рябков и Шэннон, состоялось 8 мая в Нью-Йорке. Вторая встреча была отложена Москвой в свете решения Вашингтона расширить антироссийские санкции.

"Нам не хватило немножко, наверное, времени, чтобы получить некоторые соображения американской стороны для обсуждения к моменту, когда этот диалог должен был состояться. Кроме того, 20 июня, за три дня до диалога, который намечался в Санкт-Петербурге, уже нынешняя администрация США существенно расширила санкционные списки", - пояснил в четверг Рябков, выступая на Примаковских чтениях. "Сейчас около 400 российских организаций находятся под американскими санкциями, количество российских граждан под санкциями приближается к двум сотням. На таком фоне при массированном расширении санкций под надуманным предлогом было сложно проводить мероприятие", - указал он.