Требования ужесточить проверки на рейсах в США коснутся двух аэропортов Москвы

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ВАШИНГТОН, 30 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Власти США направили требования ужесточить меры безопасности при проверке пассажиров авиакомпаниям, выполняющим прямые рейсы в американские города из двух московских аэропортов - Домодедово и Шереметьево. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в четверг представитель министерства национальной безопасности США.
"Да, усиленные меры безопасности затронут авиакомпании, выполняющие прямые рейсы в Соединенные Штаты из двух аэропортов в России: Домодедово и Шереметьево", - сказал он, отвечая на вопрос, каких авиакомпаний и аэропортов России касаются новые меры.
Ранее США ввели новые требования безопасности при проверке пассажиров самолетов, выполняющих рейсы в эту страну. Эти меры касаются 280 аэропортов в 105 государствах.
В частности, в аэропортах должен быть "усовершенствован досмотр пассажиров при помощи технических средств" и "введен более тщательный досмотр персональных электронных устройств". Кроме того, должны быть "усилены меры безопасности вокруг воздушных судов и в зонах ожидания". Также было указано на необходимость "применения более продвинутых технологий", расширения практики использования кинологических групп и "установки дополнительных зон предварительного досмотра".
Как отмечается на сайте миннацбезопасности, отказ того или иного субъекта усилить меры безопасности в соответствии с выдвинутыми ведомством требованиями может повлечь за собой приостановку разрешения на выполнение рейсов в США.