В лондонском аэропорту задержана женщина по подозрению в подготовке терактов

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Сотрудники контртеррористического подразделения лондонской полиции задержали в четверг в аэропорту Хитроу молодую женщину, подозреваемую в подготовке терактов. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте Скотленд-Ярда.
Woman arrested on suspicion of terrorism offences after landing at Heathrow Airport https://t.co/sXQWtxhLi5 pic.twitter.com/Ix7faROdYC— Metropolitan Police (@metpoliceuk) 29 June 2017
21-летняя жительница британской столицы была доставлена в одно из местных полицейских отделений по возвращении из Стамбула. Отмечается, что задержание связано с событиями в Сирии.
В документе также указывается, что сотрудники правоохранительных органов провели обыски по двум адресам на севере Лондона.