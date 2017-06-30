В лондонском аэропорту задержана женщина по подозрению в подготовке терактов

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Сотрудники контртеррористического подразделения лондонской полиции задержали в четверг в аэропорту Хитроу молодую женщину, подозреваемую в подготовке терактов. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте Скотленд-Ярда.

Woman arrested on suspicion of terrorism offences after landing at Heathrow Airport https://t.co/sXQWtxhLi5 pic.twitter.com/Ix7faROdYC — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 29 June 2017

21-летняя жительница британской столицы была доставлена в одно из местных полицейских отделений по возвращении из Стамбула. Отмечается, что задержание связано с событиями в Сирии.

В документе также указывается, что сотрудники правоохранительных органов провели обыски по двум адресам на севере Лондона.