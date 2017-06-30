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Канада выделит ОЗХО $1,9 млн на расследование применения химоружия в Сирии

Международная панорама
30 июня, 3:30 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 30, июня. /ТАСС

В МИД Канады выразили уверенность, что дальнейшая работа по сбору фактов о химатаках в итоге приведет "к полной ликвидации сирийской программы химического оружия"

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ОТТАВА, 30 июня. /ТАСС/. Правительство Канады выделит 2,5 млн канадских долларов ($1,9 млн) Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая представила доклад о фактах применения зарина в сирийском городе Хан-Шейхун 4 апреля. Об этом заявила глава канадского МИД Христя Фриланд.

"Этот шаг отражает неизменную поддержку сирийского народа со стороны Канады. Бесстрашная и целенаправленная работа ОЗХО играет главную роль в установлении фактов применения химоружия в Сирии и избавления мира от этого бесчеловечного оружия", - цитирует министра пресс-служба канадского внешнеполитического ведомства.

В МИД Канады также заявили, что помощь со стороны Оттавы позволит ОЗХО продолжить работу по сбору фактов о химических атаках в Сирии, которая в итоге должна привести "к полной ликвидации сирийской программы химического оружия".

В четверг ОЗХО опубликовала доклад, согласно которому утверждается, что 4 апреля в сирийском Хан-Шейхуне был распылен зарин или подобный ему ядовитый газ. В результате его применения погибли почти 100 человек, в том числе множество детей. Теперь этот документ будет передан совместной комиссии ОЗХО и ООН, которая установит виновных в химической атаке.

Инцидент в городе Хан-Шейхун, расположенном в сирийской провинции Идлиб, где было применено, предположительно, химическое оружие, произошел 4 апреля. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества. В Вашингтоне при этом обвинили Дамаск в проведении химатаки, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому в провинции Хомс.

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