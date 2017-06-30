Эксперт: на пути к независимости Каталонию ожидают серьезные трудности

МАДРИД, 30 июня. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Каталония столкнется с более серьезными трудностями в случае попытки выхода из состава Испании, чем Великобритания при разрыве с Евросоюзом. Такое мнение корреспонденту ТАСС выразил член Венецианской комиссии, профессор конституционного права Университета Барселоны Жосеп Мария Кастельа.

Власти Каталонии уже объявили, что 1 октября текущего года собираются организовать референдум о независимости, против которого выступает Мадрид. Рассуждая, насколько реальны шансы его проведения, эксперт подчеркнул, что, "с правовой и конституционной точки зрения, не представляется возможным [организовать референдум], поскольку данный плебисцит не соответствует испанскому законодательству".

"Для организации референдума, результат которого будет всеми признан, необходимо участие государственных служащих, а также серия важных шагов, например, проведение тендеров на [приобретение] урн для голосования и бюллетеней", - добавил Кастельа.

По его словам, к настоящему моменту каталонским политикам не удалось добиться данных целей. Кроме того, заметил он, "институты государства объявили, что будут действовать для того, чтобы предотвратить реализацию любого незаконного акта". Отвечая на вопрос, готова ли Каталония к обретению независимости, эксперт подчеркнул: "Мы наблюдаем сложности, с которым сталкивается Великобритания при выходе из ЕС - организации, частью которой Соединенное Королевство являлось менее 50 лет". "Еще труднее было бы отделиться одной части Испании от [остального] государства, поскольку между ними более крепкие и интенсивные связи", - считает профессор.

ЕС и международное признание

Он уточнил, что в случае независимости Каталония не сможет остаться частью ЕС. "Согласно законодательству Евросоюза, вступление в сообщество должно быть одобрено единогласно всеми членами, - объяснил специалист. - Испания уже заявляла, что наложит вето". По словам эксперта, "другие государства могут поступить таким же образом, поскольку у них самих есть территориальные единицы с сепаратистскими притязаниями".

Рассуждая на тему возможного объявления автономией независимости, профессор отметил, что в данном случае играет роль "способность каталонского правительства установить контроль над территорией и заменить расположенные в регионе испанские органы на каталонские институты".

Другим важным фактором является "получение признания иностранных государств и международных организаций, как ООН", уточнил эксперт. "На сегодняшний день, как представляется, этого сложно добиться", - считает Кастельа.

Позиция Мадрида

Профессор отметил, что "испанское законодательство, как в большинстве демократических государств, не предусматривает референдум о независимости одной части своей территории". "Это потребовало бы предварительной конституционной реформы", - подчеркнул он.

По его словам, у Мадрида имеются "различные механизмы разного масштаба и силы", чтобы не позволить провести плебисцит. "Конституционный суд (КС) уполномочен требовать исполнения его постановлений, а, значит, препятствовать проведению референдума, - отметил профессор. - Невыполнение указанных постановлений может привести к вмешательству прокуратуры".

Кастельа добавил, что, если подобные инструменты окажутся бессильными, существуют "другие особые меры, как, например, применение статьи 155 конституции". В ней говорится о том, что, "если автономное сообщество не выполняет обязательства, которые налагает конституция и другие законы, или его действия представляют серьезную угрозу общим интересам Испании", то правительство, получив одобрение абсолютного большинства в Сенате, "может принять необходимые меры, чтобы заставить" данный регион выполнить свои обязательства. "В любом случае, на мой взгляд, применение всех этих инструментов должно быть разумным и соразмерным", - заключил он.

Ситуация в Каталонии

Каталония - автономное сообщество на северо-востоке пиренейского королевства. В последние годы в регионе значительно усилились сепаратистские настроения. 6 октября прошлого года парламент области одобрил резолюцию о проведении плебисцита о выходе из состава Испании. Вслед за этим Конституционный суд аннулировал действие данного документа.

Несмотря на это, в начале июня глава автономии Карлес Пучдемон объявил о том, что референдум о независимости пройдет 1 октября. Вопрос, который планируют вынести на плебисцит, будет звучать следующим образом: "Хотите, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?".

При этом власти Испании заверяют, что не позволят провести плебисцит, который посягает на единство и целостность королевства.