Полиция Аргентины конфисковала коллекцию предметов с нацистской символикой

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы Аргентины конфисковали несколько десятков предметов с нацистской символикой. Об этом сообщило в четверг министерство безопасности страны.

На фотографиях, распространенных ведомством, видны головные уборы, медали, кинжалы и пряжки, которые, предположительно, принадлежали нацистам. В настоящее время эксперты проверяют их подлинность.

Предметы были выставлены на продажу в магазине, расположенном в историческом районе аргентинской столицы Сан-Тельмо. Торговая точка была закрыта по запросу прокуратуры, а в отношении ее владельца начато расследование.

Это вторая крупная партия вещей с нацистской символикой, конфискованная в Аргентине за этот месяц. В прошлый раз эксперты подтвердили подлинность 75 предметов.