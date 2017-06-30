Полиция Аргентины конфисковала коллекцию предметов с нацистской символикой

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БУЭНОС-АЙРЕС, 30 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы Аргентины конфисковали несколько десятков предметов с нацистской символикой. Об этом сообщило в четверг министерство безопасности страны.
На фотографиях, распространенных ведомством, видны головные уборы, медали, кинжалы и пряжки, которые, предположительно, принадлежали нацистам. В настоящее время эксперты проверяют их подлинность.
Предметы были выставлены на продажу в магазине, расположенном в историческом районе аргентинской столицы Сан-Тельмо. Торговая точка была закрыта по запросу прокуратуры, а в отношении ее владельца начато расследование.
Это вторая крупная партия вещей с нацистской символикой, конфискованная в Аргентине за этот месяц. В прошлый раз эксперты подтвердили подлинность 75 предметов.