США напрямую обвинили Сирию в невыполнении обязательств по уничтожению химоружия

ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. Сирия не ликвидировала полностью свою программу создания химических вооружений. Такое утверждение содержится в письменном заявлении, которое было распространено в четверг пресс-службой Госдепартамента в связи с появлением доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), подтверждающего применение зарина в сирийском городе Хан-Шейхун в начале апреля.

"Факты отражают <...> "послужной список" применения химического оружия режимом [президента Башара] Асада. Сирия по-прежнему не выполняет свои юридические обязательства в рамках Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении, а также в рамках резолюции 2118 Совета Безопасности ООН из-за продолжения применения химических вооружений и неспособности уничтожить целиком свою программу [создания] химического оружия", - считает внешнеполитическое ведомство США.

По его свидетельству, упомянутый доклад теперь будет передан на рассмотрение Совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию (СМР) химатак, "чтобы определить, кто несет ответственность" за случившееся в Хан-Шейхуне. Миссия по установлению фактов применения химического оружия в Сирии (МУФС), подготовившая означенный отчет ОЗХО, опиралась в своей работе на большой объем информации, "включая результаты анализа биомедицинских образцов, взятых у жертв, а также развернутые собеседования с очевидцами", убежден Госдеп. Он подтвердил, что "США решительно поддерживают усилия СМР и МУФС". Эти усилия являются "беспристрастными и высокопрофессиональными", полагает американская сторона.

В свою очередь начальник пресс-службы Госдепартамента Хизер Нойерт на регулярном брифинге для журналистов в четверг также заявляла, что президент Сирии якобы не ликвидировал весь арсенал химоружия, имевшийся у Дамаска. Уничтожение этих боевых отравляющих веществ шло под контролем ОЗХО в соответствии с российско-американскими договоренностями от 2013 года. "Разве Асад не отказался от химических вооружений в 2013 году?" - поинтересовался у Нойерт один из репортеров. "Нет", - ответила она.

Химоружие и террористы

Кроме того, как подтвердила Нойерт, американская администрация не опасается того, что химоружие в Сирии теперь применят экстремисты, воспользовавшись недавним предупреждением Вашингтона Дамаску. На прямой вопрос о том, допускает ли администрация Дональда Трампа, что угрозами Вашингтона в адрес Дамаска воспользуются с целью применения химоружия террористы, орудующие в Сирии и имеющие доступ к отравляющим веществам, что уже было задокументировано, Нойерт ответила отрицательно и категорически отказалась комментировать эту тему дальше.

В обнародованном в понедельник от имени пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера заявлении говорилось, что Вашингтон будто усматривает признаки потенциальной подготовки властей в Дамаске к новому применению химоружия. В документе подчеркивалось, что Асад и его армия "заплатят высокую цену", если совершат "еще одно массовое убийство" с применением оружия массового уничтожения.

Случившееся в Хан-Шейхуне

Инцидент в городе Хан-Шейхун, расположенном в сирийской провинции Идлиб, произошел 4 апреля. По данным Министерства обороны России, сирийская авиация тогда разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества. Между тем Вашингтон обвинил в совершении этой химической атаки Дамаск, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому в провинции Хомс. По версии США, именно с этого объекта взлетали сирийские самолеты, сбросившие бомбы с зарином.