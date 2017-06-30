Власти Гавайев попросили разъяснить постановление суда об иммиграционном указе Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Власти американского штата Гавайи направили в федеральный окружной суд в Гонолулу ходатайство с просьбой разъяснить ряд положений постановления, вынесенного ранее Верховным судом США относительно иммиграционного указа президента Дональда Трампа. Об этом сообщило в четверг агентство Associated Press (AP).

Данный запрос касается критериев выдачи американских виз беженцам, а также гражданам Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена. Согласно временному постановлению Верховного суда, указанные лица должны доказать, что у них есть близкие родственники в США или что они имеют деловые связи со страной.

Согласно трактовке администрации США, в число близких родственников входят родители, супруги, дети, в том числе приемные, а также братья и сестры. Не входят - бабушки и дедушки, внуки и внучки, а также женихи и невесты. Власти Гавайев с этим не согласны. Они полагают, что наличие родственников из второй группы, а также жениха или невесты тоже должно позволять получить американскую визу.

Ранее в этом месяце Верховный суд вынес постановление, согласно которому было частично восстановлено действие иммиграционного указа Трампа об отказе в выдаче виз на въезд в страну гражданам шести мусульманских государств. Суд постановил, что запрет на поездки в США распространяется на жителей этих стран, если у них нет прочных связей с США.

В начале июня Трамп обратился к Верховному суду с просьбой рассмотреть иск о пересмотре решения Апелляционного суда, который счел целесообразным оставить в силе временный запрет на исполнение иммиграционного указа. Как ожидается, Верховный суд завершит рассмотрение дела не раньше октября, вынесенные им постановления на этот счет носят временный характер.

Ранее федеральные суды уже дважды выносили решения о блокировании указов Трампа об ужесточении мер в сфере иммиграции. По указу, вводившему 90-дневный запрет на въезд в США для граждан семи мусульманских стран (Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена), такое решение вынес федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон), а когда были внесены изменения (из списка был исключен Ирак), указ блокировал федеральный суд в Гонолулу (штат Гавайи).