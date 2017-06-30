Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 59.09
€ 67.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Гавайев попросили разъяснить постановление суда об иммиграционном указе Трампа

Международная панорама
30 июня, 5:40 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 30, июня. /ТАСС

Власти штата не согласны с трактовкой администрации США, что в число близких родственников не входят бабушки, дедушки, внуки и внучки, а также женихи и невесты

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Власти американского штата Гавайи направили в федеральный окружной суд в Гонолулу ходатайство с просьбой разъяснить ряд положений постановления, вынесенного ранее Верховным судом США относительно иммиграционного указа президента Дональда Трампа. Об этом сообщило в четверг агентство Associated Press (AP).

Данный запрос касается критериев выдачи американских виз беженцам, а также гражданам Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена. Согласно временному постановлению Верховного суда, указанные лица должны доказать, что у них есть близкие родственники в США или что они имеют деловые связи со страной.

Читайте также новости по теме:
Миграционная политика Трампа
© EPA/TANNEN MAURY

Губернатор Нью-Йорка предложил Трампу начать с него депортацию иммигрантов

Апелляционный суд в США оставил в силе приостановку миграционного указа Трампа

СМИ: на Трампа подано в суд на 86 исков больше, чем на трех его предшественников

Согласно трактовке администрации США, в число близких родственников входят родители, супруги, дети, в том числе приемные, а также братья и сестры. Не входят - бабушки и дедушки, внуки и внучки, а также женихи и невесты. Власти Гавайев с этим не согласны. Они полагают, что наличие родственников из второй группы, а также жениха или невесты тоже должно позволять получить американскую визу.

Ранее в этом месяце Верховный суд вынес постановление, согласно которому было частично восстановлено действие иммиграционного указа Трампа об отказе в выдаче виз на въезд в страну гражданам шести мусульманских государств. Суд постановил, что запрет на поездки в США распространяется на жителей этих стран, если у них нет прочных связей с США.

В начале июня Трамп обратился к Верховному суду с просьбой рассмотреть иск о пересмотре решения Апелляционного суда, который счел целесообразным оставить в силе временный запрет на исполнение иммиграционного указа. Как ожидается, Верховный суд завершит рассмотрение дела не раньше октября, вынесенные им постановления на этот счет носят временный характер.

Ранее федеральные суды уже дважды выносили решения о блокировании указов Трампа об ужесточении мер в сфере иммиграции. По указу, вводившему 90-дневный запрет на въезд в США для граждан семи мусульманских стран (Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена), такое решение вынес федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон), а когда были внесены изменения (из списка был исключен Ирак), указ блокировал федеральный суд в Гонолулу (штат Гавайи).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
"Вас не выселять, а расстреливать надо": депортация крымских болгар
Фото
Королева Великобритании Елизавета II
14
Brexit в центре внимания - королева Великобритании представила программу правительства
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
3
В Сеуле начала работу высокотехнологичная интерактивная система управления городом
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сенат США переоформил законопроект о санкциях в отношении РФ
2
"Известия": организаторы "Евровидения" не будут штрафовать РФ за неучастие в конкурсе
3
США напрямую обвинили Сирию в невыполнении обязательств по уничтожению химоружия
4
Сбербанк сократит число сотрудников бэкофиса в 12 раз к 2021 году
5
Источники: законопроект по санкциям в отношении РФ решили вернуть в Сенат США на доработку
6
Иранское телевидение распространило подтверждающие гибель главаря ИГ фотографии
7
Кибератаки страшнее, чем ядерное оружие: как мировые СМИ отреагировали на вирус Petya
Темы дня
Загрузка...
Реклама