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Мадуро раскритиковал генерального прокурора страны

Международная панорама
30 июня, 6:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Луиса Ортега Диас ранее неоднократно выражала несогласие с действиями исполнительной власти

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро

© EPA/CRISTIAN HERNANDEZ

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро подверг резкой критике генерального прокурора страны Луису Ортегу Диас. Глава надзорного ведомства открыто выражает несогласие с действиями исполнительной власти, в частности, касающимися созыва Конституционной ассамблеи (КА), причем без проведения референдума. Выборы в этот орган, имеющий полномочия изменять основной закон страны, намечены на 30 июля.

"Кто-то сказал бы, что конституцию и миссии [социальные программы] нельзя улучшить, - цитирует Мадуро газета El Nacional. - Так сказала бы предательница, время которой скоро подойдет к концу". По мнению главы государства, созыв КА необходим для улучшения действующих в настоящее время социальных программ.

28 июня Верховный суд Венесуэлы запретил генпрокурору покидать страну, заморозил ее счета и обязал 4 июля явиться в суд для дачи показаний. Ортега Диас подозревается в "совершении грубых нарушений при исполнении служебных обязанностей". Разбирательство в отношении нее ВС начал по запросу депутата Национальной ассамблеи от проправительственной Единой социалистической партии Венесуэлы Педро Карреньо.

С начала апреля в Венесуэле идут самые крупные за последние годы акции протеста, организуемые оппозицией. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия Мадуро и ограничивающие функции парламента, контролируемого политическими оппонентами главы государства.

За это время погибли порядка 80 человек, пострадали свыше 1,4 тыс., в том числе около 300 сотрудников правоохранительных органов и Национальной гвардии. Более 3,2 тыс. человек были задержаны.

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