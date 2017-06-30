Парламент Бразилии начал процедуру рассмотрения обвинений против президента

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 июня. /ТАСС/. Нижняя палата парламента Бразилии начала процедуру рассмотрения обвинений в коррупции, выдвинутых против президента страны Мишела Темера. На очередном заседании, которое транслировалось по государственному телевидению, депутат Мариана Карвалью зачитала коллегам текст обращения генерального прокурора республики Родригу Жано.

В этом документе изложены аргументы следствия, которое просит предъявить Темеру обвинения в коррупции и отстранить его от должности президента. После чтения текста нижняя палата парламента официально уведомила администрацию главы государства о начале соответствующих процедур.

Согласно бразильскому законодательству, президент обладает частичной неприкосновенностью от судебного преследования, поэтому решение о предъявлении ему обвинений может принять только Федеральный верховный суд (ФВС) страны. Кроме того, высшая судебная инстанция обязана получить разрешение парламента на соответствующие действия, то есть, помимо судей, инициативу о предъявлении обвинений главе государства должны поддержать не менее двух третей депутатов нижней палаты законодательного органа.

Однако перед тем, как вопрос будет вынесен на рассмотрение пленума палаты, его обсудит парламентская комиссия по конституции и правосудию. Один из ее представителей будет выбран докладчиком по этой теме. Впрочем, от голосования комиссии ничего не зависит: вне зависимости от его итогов решение о прекращении процесса против президента или о его продолжении будет вынесено пленумом нижней палаты. Как ожидается, процесс рассмотрения обвинений парламентом займет несколько недель.

Варианты развития событий

По мнению большинства бразильских СМИ и политологов, сейчас Темер может рассчитывать на поддержку более половины парламентариев - они представляют политические партии, которые входят в правящую коалицию. Это означает, что запрос о предъявлении обвинений президенту скорее всего отклонят. При таком развитии событий дело в отношении главы государства будет закрыто.

Если же не менее двух третей депутатов все же выступят за продолжение процесса против Темера, окончательное решение о предъявлении обвинений будет принято простым большинством голосов на пленарном заседании ФВС. Если судьи сочтут аргументы прокуратуры неубедительными, дело удастся закрыть. В противном случае Темер официально станет обвиняемым в уголовном преступлении и будет отстранен от должности на 180 дней. Обязанности главы государства тогда временно перейдут к спикеру нижней палаты парламента Родригу Майе.

Если в течение 180 дней с момента отстранения Темера от должности его признают виновным, он окончательно потеряет пост. Если же судьи не смогут за это время вынести приговор, президент вернется к исполнению своих обязанностей. То же самое произойдет, если он будет оправдан.

Обвинения в адрес президента

26 июня Генеральная прокуратура Бразилии обратилась в ФВС с запросом о предъявлении Темеру обвинений в коррупции. По версии ведомства, с марта по апрель текущего года президент республики получил "незаконные блага в размере 500 тыс. реалов" ($152 тыс.) от предпринимателя Жоэсли Батисты, возглавляющего компанию J&F Investimentos. Темер стал первым в истории Бразилии действующим президентом, которому Генпрокуратура просит предъявить обвинения.

Глава государства считает, что выдвинутые против него обвинения в коррупции не имеют доказательной базы. В своем выступлении политик назвал их "художественным вымыслом".