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WSJ: экс-помощник Трампа мог быть причастен к поискам писем Клинтон

Международная панорама
30 июня, 7:00 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 30, июня. /ТАСС

Хиллари Клинтон на выборах 2016 года была кандидатом от партии демократов на пост президента США

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Хиллари Клинтон

Хиллари Клинтон

© AP Photo/Patrick Semansky

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Бывший помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн мог быть причастен к попыткам найти в интернете электронные письма экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, предположительно похищенные хакерами. Такое утверждение появилось на сайте газеты The Wall Street Journal.

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Издание отмечает, что перед президентскими выборами 2016 года в США связанный с Республиканской партией предприниматель Питер Смит сформировал группу технических экспертов, с помощью которых пытался найти в сети часть электронной корреспонденции Клинтон. Он считал, что данные письма могли быть ранее похищены хакерами. Клинтон на выборах 2016 года была кандидатом от партии демократов на пост президента США, ее главным соперником на последнем этапе гонки являлся республиканец Трамп.

Поступившие в распоряжение журналистов газеты электронные письма, написанные Смитом, якобы свидетельствуют о том, что он считал Флинна, уже тогда являвшегося приближенным Трампа, своим помощником в данных поисках. Один из специалистов, входивших в группу Смита, сообщил The Wall Street Journal, что бизнесмен обсуждал с Флинном попытки найти корреспонденцию Клинтон.

Сам Смит в интервью изданию заявил, что знаком с Флинном, но свою деятельность с ним не координировал. Предприниматель уточнил, что не был связан с предвыборным штабом Трампа, а свои поиски вел в качестве частого лица. Смит указал, что выявил пять групп хакеров, утверждавших, что они располагают письмами Клинтон, две из них якобы были российскими.

В конечном счете бизнесмену удалось получить от хакеров некие электронные письма, однако, как отмечает газета, их подлинность так и не была установлена. Содержание этих посланий не раскрывается.

Флинн был назначен помощником президента США по национальной безопасности в январе этого года, однако всего месяц спустя был вынужден подать в отставку, поскольку якобы недостаточно полно проинформировал вице-президента Майкла Пенса о своих контактах с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

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Персоны
Флинн, Майкл Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари
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