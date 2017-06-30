Вьетнам изучает вопрос о передаче Россией США данных о сбитых американских летчиках

ХАНОЙ, 30 июня. /ТАСС/. Официальный Ханой изучает информацию о передаче Россией Соединенным Штатам сведений о допросах американских военных летчиков, сбитых в годы войны в небе Вьетнама. Об этом сообщила в пятницу ТАСС директор департамента информации и печати МИД республики Ле Тхи Тху Ханг.

"Мы проверяем всю информацию, касающуюся этого вопроса", - отметила она, комментируя сообщения СМИ об обмене Россией и США архивными документами в рамках работы двусторонней межведомственной комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести.

Ранее заместитель начальника управления Министерства обороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов сообщил ТАСС, что Россия передала американской стороне пять только что рассекреченных документов, которые проливают свет на допросы пилотов ВВС и ВМС США, сбитых над северной частью Вьетнама во время войны в 1960-1970-х годах.

Согласно официальным данным, всего за годы Вьетнамской войны ВВС и ВМС США потеряли в Северном Вьетнаме свыше 3,3 тыс. самолетов. Порядка 470 американских пилотов из состава их экипажей попали в плен.

Наибольшую известность из бывших пленных летчиков получил ставший впоследствии крупным политиком и кандидатом в президенты США Джон Маккейн. Самолет будущего сенатора, служившего пилотом ВМС, был сбит над Ханоем в ноябре 1968 года. Он сумел катапультироваться, был арестован, осужден и приговорен к длительному сроку тюремного заключения за преступления, совершенные против вьетнамского народа. Из ханойской тюрьмы "Хоало", где содержались пленные летчики, Маккейн вышел и вернулся на родину лишь в 1973 году после подписания Парижских соглашений, положивших конец развязанной Соединенными Штатами Вьетнамской войне.