Токио поддерживает санкции США в отношении Китая

Сибирские ученые поддержали кандидатуру академика Красникова на выборах президента РАННаука 30 июня, 7:38
Миронов: в клубе НХЛ "Колорадо" интересные тренировки, в России таких не былоСпорт 30 июня, 7:02
WSJ: экс-помощник Трампа мог быть причастен к поискам писем КлинтонМеждународная панорама 30 июня, 7:00
Мадуро раскритиковал генерального прокурора страныМеждународная панорама 30 июня, 6:24
Сенат США переоформил законопроект о санкциях в отношении РФМеждународная панорама 30 июня, 6:18
Встреча министров обороны НАТО: больше денег, оружия и за победу в АфганистанеМеждународная панорама 30 июня, 6:03
В Японии начался процесс против бывшего руководства компании-оператора АЭС "Фукусима-1"Происшествия 30 июня, 5:01
"Известия": организаторы "Евровидения" не будут штрафовать РФ за неучастие в конкурсеКультура 30 июня, 5:00
"Известия": новый ГОСТ позволит производить водку с золотом и серебромЭкономика и бизнес 30 июня, 4:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТОКИО, 30 июня. /ТАСС/. Правительство Японии поддержало в пятницу введенные накануне санкции США в отношении китайского банка Dandong, который обвинили в пособничестве ракетно-ядерной программе КНДР. Об этом заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.
"Мы решительно поддерживаем твердую позицию, проявленную США в отношении этого банка", - сказал он. В то же время генсек кабинета уклонился от вопроса о том, будет ли Токио вводить аналогичные санкции против Китая.
Он также указал на "важность укрепления сотрудничества с Россией и Китаем" в решении проблем, связанных с Корейским полуостровом. Генсек отметил, что этот вопрос может обсуждаться в ходе отдельных двусторонних встреч в рамках предстоящего на следующей неделе саммита "двадцатки" в Гамбурге.
Министерство финансов США ввело в четверг санкции в отношении двух китайских граждан и китайской грузовой судоходной компания Dalian Global Unity Shipping в связи с "осуществлением деятельности в транспортной сфере экономики Северной Кореи". Подобные решения Вашингтона означают запрет для американских граждан и компаний вести какие-либо дела с внесенными в черные списки, а также замораживание их активов в банковской системе США, если они будут обнаружены.
Министерство финансов также обвинило китайский банк Dandong в том, что он "способствовал проведению сделок на миллионы долларов с компаниями, участвующими в ракетной и ядерной программах КНДР. Теперь Dandong больше не будет иметь доступа к финансовой системе США, напрямую или косвенно через другие иностранные банки.