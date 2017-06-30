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Токио поддерживает санкции США в отношении Китая

Международная панорама
30 июня, 7:41 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 30, июня. /ТАСС

В то же время генсек кабинета министров Ёсихидэ Суга уклонился от ответа о том, будет ли Токио вводить аналогичные меры

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ТОКИО, 30 июня. /ТАСС/. Правительство Японии поддержало в пятницу введенные накануне санкции США в отношении китайского банка Dandong, который обвинили в пособничестве ракетно-ядерной программе КНДР. Об этом заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Мы решительно поддерживаем твердую позицию, проявленную США в отношении этого банка", - сказал он. В то же время генсек кабинета уклонился от вопроса о том, будет ли Токио вводить аналогичные санкции против Китая.

Он также указал на "важность укрепления сотрудничества с Россией и Китаем" в решении проблем, связанных с Корейским полуостровом. Генсек отметил, что этот вопрос может обсуждаться в ходе отдельных двусторонних встреч в рамках предстоящего на следующей неделе саммита "двадцатки" в Гамбурге.

Министерство финансов США ввело в четверг санкции в отношении двух китайских граждан и китайской грузовой судоходной компания Dalian Global Unity Shipping в связи с "осуществлением деятельности в транспортной сфере экономики Северной Кореи". Подобные решения Вашингтона означают запрет для американских граждан и компаний вести какие-либо дела с внесенными в черные списки, а также замораживание их активов в банковской системе США, если они будут обнаружены.

Министерство финансов также обвинило китайский банк Dandong в том, что он "способствовал проведению сделок на миллионы долларов с компаниями, участвующими в ракетной и ядерной программах КНДР. Теперь Dandong больше не будет иметь доступа к финансовой системе США, напрямую или косвенно через другие иностранные банки.

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