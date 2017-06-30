Посол КНР: действия Вашингтона подорвут взаимодоверие между КНР и США

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Продажа США оружия Тайваню, а также введение санкций против китайских компаний негативным образом повлияет на взаимное доверие между КНР и США. Такое мнение высказал в четверг посол КНР в Вашингтоне Цуй Тянькай, передает агентство Reuters.
"Все эти действия - санкции против китайских компаний и в особенности продажа оружия Тайваню - определенно подорвут взаимное доверие между двумя сторонами и вступают в противоречие с духом встречи в Мар-а-Лаго", - считает посол.
В начале апреля в личной резиденции президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго состоялась встреча американского лидера и председателя КНР Си Цзиньпина.
Ранее Госдеп одобрил контракты в военно-технической сфере на общую сумму примерно $1,42 млрд между Вашингтоном и тайваньской администрацией. В этот же день министерство финансов США ввело санкции в отношении двух китайских граждан и одной организации из КНР в связи с ракетной и ядерной программами Пхеньяна.