Миссия канадских военных инструкторов в Ираке продлена до 31 марта 2019 года

ОТТАВА, 30 июня. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Правительство Канады продлило военную миссию страны в Ираке до 31 марта 2019 года. Об этом говорится в сообщении канадского министерства национальной обороны, которое в четверг поступило в представительство ТАСС.

"Канада продлила свой вклад в действия международной коалиции против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) до 31 марта 2019 года", - отметили в минобороны. Срок мандата текущего военного присутствия канадских военных в этой ближневосточной стране истекает 30 июня. В ведомстве подчеркнули, что инструкторы из Канады по-прежнему будут заниматься обучением иракских и курдских военных. Дополнительно в Ирак будет направлен транспортный самолет канадских ВВС CC-130J Hercules.

Затраты на продление мандата военных инструкторов в Ираке в ближайшие два года составят 371,4 млн канадских долларов ($285 млн). Общая численность контингента Канады на Ближнем Востоке будет увеличена с нынешних 830 до 850 человек.

"Канада готова и желает быть частью мирового сообщества. Это касается и проблем безопасности, которые угрожают нашим границам, а также нашим союзникам и партнерам, - заявил канадский министр национальной обороны Харджит Сингх Саджан. - Мы должны продолжить работу с международной коалицией в ее борьбе с ИГ".

Во вторник премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава намерена "продолжить работу по защите наших союзников в Ираке". При этом он подчеркнул, что данная миссия не предусматривает участия канадских военных в боевых действиях. Премьер также прокомментировал недавнее сообщение о том, что снайпер группы канадского спецназа Joint Task Force 2, дислоцированной в Ираке, уничтожил боевика группировки ИГ с рекордной дистанции в 3 км 540 метров. Трюдо заявил, что канадские солдаты имеют право на "самооборону и защиту своих союзников".

В октябре 2014 года правительство занимавшего на тот момент пост премьер-министра Канады Стивена Харпера приняло решение направить на базу ВВС в Кувейте небольшую авиагруппу и обслуживающий ее техперсонал для борьбы с ИГ. Также в Северный Ирак прибыли 69 военных инструкторов. 8 февраля 2016 года по решению премьер-министра Джастина Трюдо ВВС страны прекратили бомбардировки позиций боевиков ИГ в Сирии и Ираке, но два самолета-разведчика и один самолет-заправщик остались в Кувейте для помощи авиации союзников. Позже Оттава увеличила число своих военных инструкторов в Ираке с 69 до 230 человек, а общую численность канадских солдат на Ближнем Востоке - до 830 человек.