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Бундестаг одобрил закон о легализации однополых браков

Международная панорама
30 июня, 10:17 дата обновления: 30 июня, 11:03 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 30, июня. /ТАСС

За проголосовали 393 депутата, против - 226, четверо воздержались

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БЕРЛИН, 30 июня. /ТАСС/. Парламент Германии легализовал однополые браки. Такое решение было принято на заседании в пятницу. За проголосовали 393 депутата, против - 226, четверо воздержались.

Законопроект был вынесен на голосование Социал- демократической партией Германии (СДПГ) вместе с Левой партией и "зелеными" при противостоянии со стороны партнеров социал-демократов по коалиции - консервативного блока, лидером которого является канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Голосование проводилось открыто, каждый из членов Бундестага должен был опустить карточку в специальную урну в центре зала заседаний. Меркель, выступавшая против легализации однополых браков, на заседании Бундестага проголосовала против законопроекта, опустив карточку красного цвета.

Выступая с заявлением после принятия закона о легализации однополых браков, канцлер отметила, что для нее "брак остается союзом мужчины и женщины". "Это была длинная, интенсивная дискуссия. Я надеюсь, что после сегодняшнего голосования будет не только больше взаимного уважения, но и больше согласия в обществе", - сказала она.

Трещина в браке коалиции

Глава фракции СДПГ в Бундестаге Томас Опперман, обращаясь к депутатам перед голосованием, признал, что вопрос об однополых браках стал причиной ухудшения отношений между партнерами по коалиции. "Возможно, это не очень хорошо для коалиции, но хорошо для людей", - убежден он.

Председатель фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фолькер Каудер при этом подчеркнул, что среди консерваторов нет единой позиции по этому вопросу. "Есть коллеги, которые будут голосовать за, и те, кто видит это по-другому. Я как глава фракции уважаю обе стороны", - сказал политик.

"Но я лично после многих размышлений пришел к выводу, что брак - это союз мужчины и женщины. Мне было понятно, что я никогда не подпишу ничего, где было бы написано что- то вроде "брака для всех", - добавил он.

По его словам, речь не идет о дискриминации части общества, поскольку права партнеров в однополых союзах в Германии обеспечены. "Речь лишь о том, открывается ли союз мужчины и женщины, который мы называем браком, для других. Для меня ясно, что это не одно и то же", - заключил Каудер.

Брак по предвыборному расчету

Выступая в воскресенье на партийном съезде, лидер СДПГ Мартин Шульц заявил, что социал-демократы в будущем не будут подписывать коалиционный договор ни с одной партией, если та не согласится легализовать однополые браки. Против этого всегда выступали консерваторы в германском парламенте - Христианско-демократический союз Ангелы Меркель и "сестринская" партия из Баварии (Христианско-социальный союз).

В понедельник Меркель неожиданно для всех, отвечая на вопрос в ходе ток-шоу, заявила, что эта тема должна быть "вопросом совести" для каждого парламентария. После этого Шульц призвал не откладывать голосование до следующего легислатурного периода. Во вторник Меркель приняла решение отменить негласный запрет для депутатов своей фракции на голосование по вопросу легализации однополых браков.

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