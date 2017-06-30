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Киссинджер: у РФ и США есть все возможности для прогресса в отношениях

Международная панорама
30 июня, 12:10 дата обновления: 30 июня, 12:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Бывший госсекретарь США заявил, что для этого необходимы совместные усилия Москвы и Вашингтона

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Россия и США обладают всеми возможностями, чтобы достичь существенного прогресса в отношениях, а также улучшения международной ситуации в целом. Об этом заявил в пятницу бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, выступая на "Примаковских чтениях".

"Я считаю, мы имеем все возможности сейчас достичь существенного прогресса не только в улучшении отношений между нашими странами, но и в улучшении международной ситуации в целом по всему миру. Для этого необходимы наши совместные усилия", - подчеркнул патриарх американской дипломатии.

Он отметил, что неоднократно встречался с Евгением Примаковым. "Обычно мы встречались как соперники, как противостоящие друг другу переговорщики, - рассказал он. - Но мы всегда чувствовали, что разделяем одно общее убеждение - что проблемы отношений между Россией и США, между Советским Союзом и США должны быть решены путем переговоров и путем достижения общего видения будущего".

"Те напряженности, которые периодически возникают между США и Россией, - это не новое явление, они происходили и в прошлом, мы знали времена хуже, но мы всегда могли преодолеть эти напряженности", - заключил Киссинджер.

При выстраивании современной системы международных отношений нужно исходить из общего стремления к мирной эволюции, а не обеспечения интересов за счет других, считает Киссинджер.

"Нужно подумать, что мы хотим предотвратить, а чего мы хотим достичь, - сказал он. - Нужно исходить из того посыла, что мы стремимся к мирной, конструктивной эволюции, при которой ни одна страна не будет направлять свои действия против другой страны для получения преимуществ, а будет стремиться к достижению результата путем сотрудничества. В таком духе я всегда пытался действовать, такое отношение мы должны принять, если хотим говорить о будущем".

Киссинджер отметил, что необходимо серьезно относиться к вопросам, которые стоят перед различными странами международного сообщества. Однако, как отметил бывший госсекретарь, они могут являться не только источником противоречий, но и возможностями для диалога. "В киберпространстве любые негативные действия могут иметь весьма серьезные последствия, и о них нужно разговаривать. Конечно, существуют спорные вопросы [между РФ и США], такие как ситуация на Украине, в Сирии, они тоже могут внести большой вклад", - добавил он.

Дипломат отметил, что опыт, приобретенный им за годы дипломатической работы, убеждает его в том, что Россия и США в итоге придут к необходимости действовать сообща. "Я считаю, что мы можем находиться в начале следующего этапа в отношениях России и США", - указал он.

Киссинджер добавил, что нынешняя ситуация в отношениях Москвы и Вашингтона не является принципиально новой, и соперничество между двумя державами по различным вопросам существовало раньше, причем и до 1917 года, например, при борьбе за влияние на Дальнем Востоке. В его основе, по мнению бывшего госсекретаря, лежат особенности географического положения стран. Россия всегда была вынуждена думать о необходимости защитить территорию от соседей по континенту, в то время как США быстро заняли лидирующее положение в Америке, после чего стали искать пути распространения влияния для обеспечения своих национальных интересов за ее пределы.

"Вопрос сейчас заключается в том, найдем ли мы такое видение мира, который мы хотим создать в будущем, придем ли к нему в форме диалога, который сможем поддерживать", - добавил Киссинджер.

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Персоны
Киссинджер, Генри Альфред
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