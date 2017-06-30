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Порошенко исключил возможность проведения досрочных выборов на Украине

Международная панорама
30 июня, 13:18 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 30, июня. /ТАСС

Президент Украины заявил, что "избирательный сезон начнется в 2019 году, согласно законодательству"

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КИЕВ, 30 июня. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко исключил возможность проведения на Украине досрочных президентских или парламентских выборов. Об этом он заявил в пятницу на встрече "Ассоциации городов Украины".

"Выборы еще очень не скоро, подчеркну, очень не скоро. Если кто-то хочет узнать когда они будут, то избирательный сезон начнется в 2019 году, согласно законодательству. Я, придя на должность, принял решение о досрочных парламентских выборы для того, чтобы остановить политический популизм, и четыре года Украина была в спокойствии", - подчеркнул он.

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