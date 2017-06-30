Все дело в корове: как священное животное разделило Индию

Все дело в корове: как священное животное разделило ИндиюМеждународная панорама 30 июня, 22:30
Слуцкий: ПАСЕ стала площадкой для антидемократов и русофобовПолитика 30 июня, 22:27
Коби Брайант вошел в состав совета директоров оргкомитета заявки Лос-Анджелеса на ОИ-2024Спорт 30 июня, 22:12
Эксперт: астероиды сейчас не угрожают Земле, но NASA изучает различные методы защитыКосмос 30 июня, 22:11
В Карловых Варах открылся 52-й Международный кинофестивальКультура 30 июня, 21:52
Пятикратный чемпион ОИ велогонщик Уиггинс намерен участвовать в Играх-2020 в греблеСпорт 30 июня, 21:06
Суд в США не разрешил вернуть Полу Маккартни авторские права на песни The BeatlesКультура 30 июня, 21:02
"Краснодар" подписал контракт с футболистом сербской "Црвены Звезды" РистичемСпорт 30 июня, 20:22
Кузюткин: сборной России по волейболу не хватило везения для победы в Кубке ЕльцинаСпорт 30 июня, 20:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Только по официальным данным, за последние три года в Индии от рук "защитников коров" погибло 23 человека. Еще больше в результате нападений нападений получило тяжелые увечья.
Обычно в нападениях участвуют десятки человек, а в ход идут палки, кулаки, ножи и камни. Последней жертвой толпы в Индии стал 45-летний мужчина из штата Джаркханд
Учитывая, что население страны превышает 1,3 млрд человек, число жертв "коровьих" расправ кажется небольшим. Однако в среду по всей стране прошли митинги против линчевания, а премьер-министр Нарендра Моди публично осудил такие расправы, назвав их "недопустимыми".
Большинство индийцев верит, что корова – священное животное, которое нельзя убивать и употреблять в пищу. Мало того, коровам оказывают "почести", разрешают свободно бродить по улицам крупных городов.
Первое упоминание о "священности" коровы восходит к 12 веку до нашей эры, в ригведе – сборнике философских и религиозных произведений индуистского толка.
Таким образом, индуисты, которых в стране проживает около 80%, порицают не только поедание говядины, но и, например, агрессивные попытки увести коров с дороги, если те мешают проезду.
А наиболее радикально настроенные фанатики убивают тех, кто не разделяет их взгляды на сакральность крупного рогатого скота.
Под удар в основном попадают две категории населения – мусульмане и "неприкасаемые".
Ислам не запрещает употребление халяльной (правильно приготовленной) говядины. К тому же, в стране наблюдается постоянный антагонизмом между мусульманами и индуистами.
"Неприкасаемые" или же далиты ("угнетенные") – самая низшая и притесняемая каста в Индии. На официальном уровне кастовая система в стране была объявлена "вне закона" с принятием конституции в 1950 году. Но традиции кастовой системы, сформировавшейся еще до нашей эры, оказались сильнее.
Находящиеся в незавидном финансовом положении, "неприкасаемые" употребляют в пищу умерших коров, вызывая гнев представителей "высших" каст.
Правительство Индии не раз выступало против таких расправ. Но не потому, что людей убивают за то, что они употребляли говядину в пищу. А лишь потому, что казнили их без суда, без ведома правоохранителей.
Дело в том, что лишь в нескольких небольших штатах на северо-западе страны убийство коров не преследуется по закону. В остальных оно строго запрещено, а наказания разнятся от тюремного срока до смертной казни.
Высокий суд штата Раджастхан вынес вердикт, рекомендующий объявить корову национальным животным, а также ужесточить наказание за ее убийство с трех лет заключения до пожизненного .
А в апреле главный министр штата Чхаттисгарх Раман Сингх заявил: "любой, кто убьет корову, будет повешен".
Александр Мосесов