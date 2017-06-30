Все дело в корове: как священное животное разделило Индию

Только по официальным данным, за последние три года в Индии от рук "защитников коров" погибло 23 человека. Еще больше в результате нападений нападений получило тяжелые увечья.

Обычно в нападениях участвуют десятки человек, а в ход идут палки, кулаки, ножи и камни. Последней жертвой толпы в Индии стал 45-летний мужчина из штата Джаркханд

Учитывая, что население страны превышает 1,3 млрд человек, число жертв "коровьих" расправ кажется небольшим. Однако в среду по всей стране прошли митинги против линчевания, а премьер-министр Нарендра Моди публично осудил такие расправы, назвав их "недопустимыми".