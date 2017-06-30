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Все дело в корове: как священное животное разделило Индию

Международная панорама
30 июня, 22:30 UTC+3

Премьер-министр Нарендра Моди осудил индийцев, нападающих на тех, кто употребляет в пищу говядину. ТАСС – о том, что происходит в стране и почему коровы становятся поводом для убийств

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Материал из 1 страницы
Индиец тянет за собой корову на индуистском празднике урожая Понгал

Индиец тянет за собой корову на индуистском празднике урожая Понгал

© EPA/JAGADEESH NV

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Что происходит в Индии?

Только по официальным данным, за последние три года в Индии от рук "защитников коров" погибло 23 человека. Еще больше в результате нападений нападений получило тяжелые увечья.

Обычно в нападениях участвуют десятки человек, а в ход идут палки, кулаки, ножи и камни. Последней жертвой толпы в Индии стал 45-летний мужчина из штата Джаркханд

Учитывая, что население страны превышает 1,3 млрд человек, число жертв "коровьих" расправ кажется небольшим. Однако в среду по всей стране прошли митинги против линчевания, а премьер-министр Нарендра Моди публично осудил такие расправы, назвав их "недопустимыми".

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При чем тут коровы?

Большинство индийцев верит, что корова – священное животное, которое нельзя убивать и употреблять в пищу. Мало того, коровам оказывают "почести", разрешают свободно бродить по улицам крупных городов.

Первое упоминание о "священности" коровы восходит к 12 веку до нашей эры, в ригведе – сборнике философских и религиозных произведений индуистского толка.

Таким образом, индуисты, которых в стране проживает около 80%, порицают не только поедание говядины, но и, например, агрессивные попытки увести коров с дороги, если те мешают проезду.

А наиболее радикально настроенные фанатики убивают тех, кто не разделяет их взгляды на сакральность крупного рогатого скота.

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Кто становится жертвами фанатиков?

Под удар в основном попадают две категории населения – мусульмане и "неприкасаемые".

Ислам не запрещает употребление халяльной (правильно приготовленной) говядины. К тому же, в стране наблюдается постоянный антагонизмом между мусульманами и индуистами.

"Неприкасаемые" или же далиты ("угнетенные") – самая низшая и притесняемая каста в Индии. На официальном уровне кастовая система в стране была объявлена "вне закона" с принятием конституции в 1950 году. Но традиции кастовой системы, сформировавшейся еще до нашей эры, оказались сильнее.

Находящиеся в незавидном финансовом положении, "неприкасаемые" употребляют в пищу умерших коров, вызывая гнев представителей "высших" каст.

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А что делает правительство?

Правительство Индии не раз выступало против таких расправ. Но не потому, что людей убивают за то, что они употребляли говядину в пищу. А лишь потому, что казнили их без суда, без ведома правоохранителей.

Дело в том, что лишь в нескольких небольших штатах на северо-западе страны убийство коров не преследуется по закону. В остальных оно строго запрещено, а наказания разнятся от тюремного срока до смертной казни.

Высокий суд штата Раджастхан вынес вердикт, рекомендующий объявить корову национальным животным, а также ужесточить наказание за ее убийство с трех лет заключения до пожизненного .

А в апреле главный министр штата Чхаттисгарх Раман Сингх заявил: "любой, кто убьет корову, будет повешен".

Александр Мосесов

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