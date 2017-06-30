Кабмин ФРГ решил запретить иностранным политикам вести предвыборные кампании в Германии

БЕРЛИН, 30 июня. Правительство ФРГ приняло решение запретить иностранным политикам вести предвыборную агитацию в Германии. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Берлине официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер.

По его словам, соответствующую циркулярную ноту внешнеполитическое ведомство направило всем аккредитованным в Берлине дипломатическим представительствам. Он уточнил, что запрет распространяется на выступления политиков из стран, не входящих в ЕС, если они происходят менее чем за три месяца до проведения голосования в стране.

"Для выступлений иностранных политиков на мероприятиях в Германии отныне в принципе будет необходимо получить разрешение правительства, - заявил он. - Тот, кто хочет выступить, должен направить соответствующий запрос в МИД ФРГ, и мы будем обсуждать его на уровне правительства" По его словам, "запрос должен поступить за три месяца до даты выборов". Шефер уточнил, что "это регулирование не действует в отношении наших партнеров в ЕС".

В четверг Габриэль заявил, что еще 28 июня в МИД поступил официальный запрос из Турции по поводу планов Эрдогана обратиться к своим соотечественникам во время саммита "двадцатки". По словам германского министра, на фоне разногласий между Анкарой и Берлином такое выступление было бы неуместным. Он также заявил о планах ввести запрет для всех не входящих в ЕС стран на предвыборную агитацию на территории государства за три месяца до проведения выборов.

Суть вопроса

Берлин неоднозначно относится к публичным выступлениям турецких политиков на территории Германии - в частности, весной были отменены два мероприятия с участием министров из Анкары: главы Минюста Бекира Боздага и главы Минэкономики Нихата Зейбекчи. Они собирались агитировать в пользу конституционной реформы Эрдогана. В ФРГ не хотели давать представителям руководства другой страны площадку для госпропаганды, утверждали наблюдатели. Официальные версии отказа сводились к тому, что организаторы не могли обеспечить безопасность участников мероприятий.

Аналогичные запреты последовали из ряда других европейских стран. После этого начался очередной виток напряженности в отношениях Анкары с Берлином и правительствами других государств ЕС. В частности, в Турции обвинили Европу в использовании "нацистских методов".

В ФРГ проживают около 1,5 млн выходцев из Турции. На референдуме около двух третей из них проголосовали в поддержку реформы Эрдогана.