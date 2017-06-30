СММ ОБСЕ обвинила украинский штаб силовой операции в распространении дезинформации

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ обвинила пресс-центр штаба силовой операции в Донбассе в распространении неточных сведений. Соответствующее заявление организация опубликовала в пятницу на своей странице в Facebook.
"В ответ на неточную информацию, опубликованную пресс-центром штаба АТО (силовая операция в Донбассе - прим. ТАСС), сообщаем следующее: передовая патрульная база СММ ОБСЕ, располагающаяся в городе Попасная Луганской области, под обстрел не попадала и повреждена не была. Все сотрудники миссии находятся в безопасности", - говорится в сообщении.
В СММ ОБСЕ подтвердили, что действительно зафиксировали интенсивные обстрелы в этом районе ночью 29 июня и ранним утром 30 июня, однако подчеркнули, сотрудники миссии все это время находились в безопасности на своей передовой патрульной базе. "Ожидается, что наблюдатели миссии вернутся в Попасную сегодня в течение дня", - уточнили наблюдатели миссии.