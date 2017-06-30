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Пекин осудил сделку по продаже Тайваню американского оружия

Международная панорама
30 июня, 14:34 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 30, июня. /ТАСС

Вашингтон должен поставить Тайбэю ракеты и комплектующие на $1,4 млрд

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ПЕКИН, 30 июня. /ТАСС/. Материковый Китай решительно осудил планы продажи американского оружия Тайваню.

"Китай твердо выступает против продажи американского оружия Тайваню и призывает США отменить оружейную сделку с Тайбэем", - заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

Дипломат вновь изложил официальную позицию Пекина, согласно которой Тайвань - неотъемлемая часть Китая, и продажи оружия США Тайваню являются нарушением международных законов и базовых норм международных отношений.

В четверг агентство Associated Press сообщило об одобрении Госдепартаментом продажи Тайваню партии вооружения на $1,4 млрд. По условиям сделки, Тайвань должен получить, в частности, ракеты и комплектующие к ним. Американская сторона также намерена обеспечить техническое обслуживание радиолокационной станции.

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