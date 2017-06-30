Трамп решил оказать Чикаго федеральную помощь в борьбе с преступностью

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп решил направить властям Чикаго (штат Иллинойс) помощь федерального правительства в связи с высоким уровнем преступности в этом городе. Об этом глава государства сообщил в пятницу на своей странице в Twitter.

"Количество преступлений и убийств в Чикаго достигло размеров эпидемии, - написал он. - Я отправляю туда федеральную помощь. 1714 случаев случаев стрельбы с начала года!" О какой федеральной помощи идет речь, президент не уточнил.

Трамп и раньше заявлял, что считает неприемлемым уровень преступности в некоторых крупных американских городах, в том числе в Чикаго - родном городе экс-президента Барака Обамы. Выступая в конце февраля перед обеими палатами Конгресса США, он отметил, что в минувшем году в Чикаго "стреляли в более чем 4 тысячи человек, а уровень убийств в этом году даже еще выше".

Чикаго, считавшийся когда-то столицей организованной преступности в США, во второй половине прошлого века стал вполне благополучным городом, однако в последние годы там вновь сложилась крайне тяжелая криминогенная обстановка. По данным правоохранительных органов, произошло это во многом в связи с активизацией уличных банд и ростом наркоторговли.