Трамп решил оказать Чикаго федеральную помощь в борьбе с преступностью

Легкоатлетка Ласицкене считает, что Мемориал Знаменских будет хорошей подготовкой перед ЧМСпорт 30 июня, 15:51
Борзаковский надеется, что РУСАДА будет плотнее работать с российскими легкоатлетамиСпорт 30 июня, 15:46
Взлет с "Прибоя": какими будут российские вертолетоносцыАрмия и ОПК 30 июня, 15:40
В Госдуму внесен законопроект о регулировании работы агрегаторов таксиЭкономика и бизнес 30 июня, 15:40
Холдинг "Швабе" начал производить на Урале уличные светильники с экономией 30% энергииЭкономика и бизнес 30 июня, 15:37
Количество обращений к "Яндекс.Погоде" выросло в шесть раз из-за грозы в МосквеМосква 30 июня, 15:30
Крупорушников: IAAF может принять решение о восстановлении в правах ВФЛА 2 или 3 августаСпорт 30 июня, 15:29
Россия приостанавливает уплату взноса в Совет ЕвропыПолитика 30 июня, 15:22
ВФЛА надеется вернуть международный статус Мемориалу Знаменских к 2018 годуСпорт 30 июня, 15:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп решил направить властям Чикаго (штат Иллинойс) помощь федерального правительства в связи с высоким уровнем преступности в этом городе. Об этом глава государства сообщил в пятницу на своей странице в Twitter.
"Количество преступлений и убийств в Чикаго достигло размеров эпидемии, - написал он. - Я отправляю туда федеральную помощь. 1714 случаев случаев стрельбы с начала года!" О какой федеральной помощи идет речь, президент не уточнил.
Трамп и раньше заявлял, что считает неприемлемым уровень преступности в некоторых крупных американских городах, в том числе в Чикаго - родном городе экс-президента Барака Обамы. Выступая в конце февраля перед обеими палатами Конгресса США, он отметил, что в минувшем году в Чикаго "стреляли в более чем 4 тысячи человек, а уровень убийств в этом году даже еще выше".
Чикаго, считавшийся когда-то столицей организованной преступности в США, во второй половине прошлого века стал вполне благополучным городом, однако в последние годы там вновь сложилась крайне тяжелая криминогенная обстановка. По данным правоохранительных органов, произошло это во многом в связи с активизацией уличных банд и ростом наркоторговли.