Киевский суд продлил арест российскому военнослужащему

КИЕВ, 30 июня. /ТАСС/. Подольский районный суд Киева продлил срок содержания под стражей российскому военнослужащему Александру Баранову до 10 сентября. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

Ранее суд неоднократно продлевал срок ареста россиянина, предыдущий истекал 13 июля.

"Следующее заседание состоится 31 августа в 15:00", - сказала на заседании судья Елена Павленко. Столь длительный перенос судебного заседания объясняется тем, что новому адвокату Баранова Валентину Рыбину необходимо время для ознакомления с материалами дела. Кроме того, сообщила Павленко, судьи по делу уходят в отпуск, поэтому судебное заседание откладывается на два месяца.

На заседании адвокат заявил об отводе прокурора, однако суд не поддержал эту просьбу.

В беседе с корреспондентом ТАСС Рыбин рассказал, что вести дело Баранова его попросили родственники россиянина, они же и заключили с ним договор. Адвокат отметил, что РФ оказывает ему содействие в деле Баранова, а также другого задержанного Максима Одинцова. "Российская сторона оказывает помощь и в этом ничего удивительного, ведь это ее граждане" - сказал Рыбин.

Дело Баранова и Одинцова

21 ноября 2016 года Минобороны РФ информировало, что СБУ похитила и вывезла на территорию Николаевской области прапорщика Максима Одинцова и младшего сержанта контрактной службы Александра Баранова. Согласно информации представителя штаба Черноморского флота РФ, российские военнослужащие через подставных лиц были выманены на территорию Украины "якобы для передачи им заверенных документов, подтверждающих получение высшего образования в вузах Украины".

Сразу после пересечения границы военнослужащие были задержаны, им были предъявлены обвинения в государственной измене. Согласно Уголовному кодексу Украины, им грозит до 15 лет тюрьмы.