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Индия назвала нарушением статус-кво строительство Китаем дороги в районе Сиккима

Международная панорама
30 июня, 16:27 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ НЬЮ-ДЕЛИ 30, июня. /ТАСС

Индийский МИД ранее сообщил, что 16 июня китайские строители начали сооружение дороги в районе, который считает своим Бутан

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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 июня. /ТАСС/. Индия считает, что китайская сторона, которая начала строительство дороги в районе Сиккима, нарушает статус-кво, что угрожает индийской безопасности.

Об этом говорится в заявлении МИД Индии, размещенном в пятницу на официальном сайте дипломатического ведомства.

"Индия глубоко обеспокоена недавними действиями Китая и сообщила китайскому правительству, что такое строительство представляло бы существенное изменение статус-кво, имеющее серьезные последствия для безопасности Индии", - говорится в заявлении.

Ранее МИД КНР выступил с серией заявлений, в которых обвинил индийских военнослужащих в том, что они вторглись на китайскую территорию в районе на стыке границ индийского штата Сикким, Бутана и Тибетского автономного района КНР, и помешали строительным работам. Внешнеполитическое ведомство КНР потребовало от Нью-Дели немедленно вывести индийские подразделения с этой территории для возобновления диалога.

Индийский МИД в своем заявлении сообщает, что 16 июня китайские строители начали сооружение дороги в районе, который считает своей территорией Бутан. По информации индийских дипломатов, Бутан заявил КНР протест по этому поводу. После этого индийские военнослужащие не позволили китайской стороне продолжать работы. "Индийский личный состав, находившийся в районе Дока Ла, приблизился к китайским строителям и вынудил их прекратить изменение статус-кво", - сообщает МИД Индии.

"Важно, чтобы все заинтересованные стороны продемонстрировали предельную сдержанность и соблюдали соответствующие двусторонние соглашения, чтобы не изменять статус-кво в одностороннем порядке", - подчеркивается в заявлении индийского внешнеполитического ведомства

В 1962 году между Индией и Китаем произошел вооруженный пограничный конфликт. Пекин до сих пор выдвигает претензии на 3,5 тыс. кв. км территории индийского приграничного штата Аруначал-Прадеш. Нью-Дели в свою очередь считает, что КНР "незаконно оккупирует" более 43 тыс. кв. км индийского штата Джамму и Кашмир.

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