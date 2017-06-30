Сирийские войска вернули под контроль шоссе к югу от Ракки

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Сирийская армия и отряды ополченцев восстановили в пятницу контроль над шоссе Атрая - Расафа - Ракка к югу реки Евфрат. Как сообщило агентство SANA, правительственные войска расширяют масштабы военной операции в этом секторе Сирийской пустыни и полностью очистили от террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) районы на востоке провинции Хама и юго-востоке провинции Алеппо.

Разгромленные банды ИГ отступили в провинциальный центр Ракка (520 км от Дамаска), который штурмуют арабо-курдские формирования, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии".