Сирийские войска вернули под контроль шоссе к югу от Ракки

Беспилотники могут оставить без работы дальнобойщиковСоциальная ответственность 30 июня, 17:29
Стржалковский: ХК "Динамо" открыт для диалога и консультаций с КХЛСпорт 30 июня, 17:25
Российская теннисистка Потапова впервые в карьере вышла в основную сетку УимблдонаСпорт 30 июня, 17:14
Орлов подписал контракт с "Вашингтоном" на сумму более $30 млнСпорт 30 июня, 17:12
"Все в укрытие": жители Московского региона делятся впечатлениями о непогоде в соцсетяхОбщество 30 июня, 17:07
ФК "Локомотив" объявил о подписании контракта с защитником Кверквелией до 2021 годаСпорт 30 июня, 17:00
Крупнейший за Уралом музей на площади 30 тыс. кв м открылся в ХакасииСибирь 30 июня, 16:56
"Швабе" разработал инновационную процедуру изготовления волоконно-оптического световодаНовости партнеров 30 июня, 16:50
Мутко: комитет по этике РФС не будет разбирать слова Лебедева о ЖирковеСпорт 30 июня, 16:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Сирийская армия и отряды ополченцев восстановили в пятницу контроль над шоссе Атрая - Расафа - Ракка к югу реки Евфрат. Как сообщило агентство SANA, правительственные войска расширяют масштабы военной операции в этом секторе Сирийской пустыни и полностью очистили от террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) районы на востоке провинции Хама и юго-востоке провинции Алеппо.
Разгромленные банды ИГ отступили в провинциальный центр Ракка (520 км от Дамаска), который штурмуют арабо-курдские формирования, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии".