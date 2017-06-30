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Задержанный в Испании сторонник ИГ планировал массовое убийство прохожих на площади

Международная панорама
30 июня, 15:50 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 30, июня. /ТАСС

Абделькадера Махмуди и еще четырех человек также подозревают в причастности к вербовке в ряды ИГ и отправке боевиков в зоны конфликтов

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МАДРИД, 30 июня. /ТАСС/. Один из четырех задержанных в среду в Испании планировал устроить массовое убийство прохожих на площади на Балеарских островах.

Об этом сообщила в пятницу газета El Mundo.

По ее информации, Абделькадер Махмуди собирался устроить атаку с помощью холодного оружия напротив мэрии города Инка. Такой вывод был сделан после анализа аудиовизуальных материалов, которые были получены и изъяты правоохранительными органами. В результате Национальная судебная коллегия Испании постановила заключить мужчину под стражу без права на залог.

Махмуди и еще три человека были задержаны в среду на испанском острове Мальорка. Их подозревают в причастности к пропаганде экстремистских идей, вербовке в ряды террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и отправке боевиков в зоны конфликтов.

Расследование продолжалось с 2015 года. По данным МВД Испании, задержанные поддерживали контакт друг с другом. Пропаганда велась не только в социальных сетях, но и на еженедельных тайных собраниях. Кроме того, подозреваемые выступали в поддержку атак, наподобие совершенных ранее в Европе.

В Испании сейчас действует четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных. В стране регулярно проходят операции по задержанию предполагаемых экстремистов. По данным МВД, с 2015 года по подозрению в связях с террористами были арестованы более 220 человек.

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