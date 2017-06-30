Задержанный в Испании сторонник ИГ планировал массовое убийство прохожих на площади

Легкоатлетка Ласицкене считает, что Мемориал Знаменских будет хорошей подготовкой перед ЧМСпорт 30 июня, 15:51
Борзаковский надеется, что РУСАДА будет плотнее работать с российскими легкоатлетамиСпорт 30 июня, 15:46
Взлет с "Прибоя": какими будут российские вертолетоносцыАрмия и ОПК 30 июня, 15:40
В Госдуму внесен законопроект о регулировании работы агрегаторов таксиЭкономика и бизнес 30 июня, 15:40
Холдинг "Швабе" начал производить на Урале уличные светильники с экономией 30% энергииЭкономика и бизнес 30 июня, 15:37
Количество обращений к "Яндекс.Погоде" выросло в шесть раз из-за грозы в МосквеМосква 30 июня, 15:30
Крупорушников: IAAF может принять решение о восстановлении в правах ВФЛА 2 или 3 августаСпорт 30 июня, 15:29
Россия приостанавливает уплату взноса в Совет ЕвропыПолитика 30 июня, 15:22
ВФЛА надеется вернуть международный статус Мемориалу Знаменских к 2018 годуСпорт 30 июня, 15:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАДРИД, 30 июня. /ТАСС/. Один из четырех задержанных в среду в Испании планировал устроить массовое убийство прохожих на площади на Балеарских островах.
Об этом сообщила в пятницу газета El Mundo.
По ее информации, Абделькадер Махмуди собирался устроить атаку с помощью холодного оружия напротив мэрии города Инка. Такой вывод был сделан после анализа аудиовизуальных материалов, которые были получены и изъяты правоохранительными органами. В результате Национальная судебная коллегия Испании постановила заключить мужчину под стражу без права на залог.
Махмуди и еще три человека были задержаны в среду на испанском острове Мальорка. Их подозревают в причастности к пропаганде экстремистских идей, вербовке в ряды террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и отправке боевиков в зоны конфликтов.
Расследование продолжалось с 2015 года. По данным МВД Испании, задержанные поддерживали контакт друг с другом. Пропаганда велась не только в социальных сетях, но и на еженедельных тайных собраниях. Кроме того, подозреваемые выступали в поддержку атак, наподобие совершенных ранее в Европе.
В Испании сейчас действует четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных. В стране регулярно проходят операции по задержанию предполагаемых экстремистов. По данным МВД, с 2015 года по подозрению в связях с террористами были арестованы более 220 человек.