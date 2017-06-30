Глава МИД ФРГ: урегулирование кризиса вокруг Катара сократит финансирование терроризма

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БЕРЛИН, 30 июня. /ТАСС/. Берлин рассчитывает, что урегулирование дипломатического кризиса вокруг Катара позволит сократить финансирование террористических организаций. Об этом заявил в пятницу журналистам глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.
"Возможно, по окончании конфликта у нас будут более эффективные инструменты, которые позволят остановить их финансирование", - сказал он.
Габриэль высказал мнение, что поддержка осуществляется "отдельными лицами", "но не исходит от правительства Катара".
Он сообщил также, что на следующей неделе направится в регион, чтобы провести переговоры по урегулированию кризиса в Заливе.