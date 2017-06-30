Глава МИД ФРГ: урегулирование кризиса вокруг Катара сократит финансирование терроризма

БЕРЛИН, 30 июня. /ТАСС/. Берлин рассчитывает, что урегулирование дипломатического кризиса вокруг Катара позволит сократить финансирование террористических организаций. Об этом заявил в пятницу журналистам глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

"Возможно, по окончании конфликта у нас будут более эффективные инструменты, которые позволят остановить их финансирование", - сказал он.

Габриэль высказал мнение, что поддержка осуществляется "отдельными лицами", "но не исходит от правительства Катара".

Он сообщил также, что на следующей неделе направится в регион, чтобы провести переговоры по урегулированию кризиса в Заливе.