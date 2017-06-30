В Совете Европы анализируют последствия решения РФ о приостановке взноса

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ПАРИЖ, 30 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьёрн Ягланд анализирует последствия решения России приостановить уплату взноса в бюджет Совета за 2017 год. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе Совета Европы.
"Министр иностранных дел (РФ) Сергей Лавров сегодня утром проинформировал генерального секретаря (о решении России), - отметили в пресс-службе. - Генеральный секретарь оценивает последствия этого решения и обсудит его с Комитетом министров на следующей неделе".
Ранее в пятницу МИД РФ сообщил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре проинформировал генерального секретаря Совета Европы о решении России приостановить уплату взноса в бюджет СЕ за 2017 год. Кроме того, как отметили в МИД, Лавров и Ягланд обсудили вопросы участия России в деятельности СЕ, в том числе ход ратификации Конвенции СЕ об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма, а также Конвенции СЕ о едином подходе к безопасности, защите и обслуживанию во время спортивных мероприятий.