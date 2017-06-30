СМИ: Эрдоган после разговора с Трампом проведет переговоры с Путиным

АНКАРА, 30 июня. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган после телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом собирается провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил в пятницу в эфире телеканала TRT пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Махир Унал.

"Президент Эрдоган завершил переговоры с [Дональдом] Трампом, - подчеркнул он. - Вскоре после этого он проведет переговоры с Путиным".

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проведет в пятницу и субботу ряд важных международных телефонных разговоров.