Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.07:
$ 59.39
€ 67.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп: США и Республика Корея обсуждают множество вариантов действий, касающихся КНДР

Международная панорама
30 июня, 18:35 UTC+3 ВАШИНГТОН 30, июня. /ТАСС

Президент США также подтвердил, что Вашингтон добивается от Сеула пересмотра ряда положений двустороннего соглашения о свободной торговле

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. Правительства США и Республики Корея рассматривают в настоящее время целый ряд возможных вариантов дальнейших действий в отношении КНДР. Об этом заявил в пятницу президент США Дональд Трамп, принимая в Белом доме своего южнокорейского коллегу Мун Чжэ Ина.

Читайте также новости по теме:
Ситуация на Корейском полуострове
© AP Photo/Kirsty Wigglesworth

СМИ: госсекретарь США подготовил программу развития конструктивных отношений с РФ

Тиллерсон: все иностранные партнеры просят США нормализовать отношения с РФ

СМИ: КНДР готовится к запуску межконтинентальной баллистической ракеты

"Мы также находимся в процессе обсуждения наших, откровенно говоря, многих вариантов действий. У нас имеется множество вариантов ответа применительно к Северной Корее", - сказал американский лидер, не приводя никаких подробностей. "Мы многого добились в плане своих соображений о Северной Корее и [двусторонней] торговле", - заверил Трамп, говоря об уже состоявшемся у него в четверг вечером контакте с Мун Чжэ Ином и новом раунде переговоров. При этом руководитель американской администрации назвал "фантастическим" свой рабочий ужин с президентом Республики Корея.

Трамп также подтвердил, что Вашингтон добивается от Сеула пересмотра ряда положений двустороннего соглашения о свободной торговле. "Это была несправедливая по отношению к США сделка. Но, думаю, она сильно изменится и станет хорошей для обеих сторон", - подчеркнул хозяин Белого дома.

Он также охарактеризовал свои личные отношения с Мун Чжэ Ином как "чрезвычайно прочные".

Со своей стороны президент Южной Кореи отметил, что у них с Трампом состоялась "весьма честная дискуссия", затрагивавшая в том числе "ядерный вопрос Северной Кореи и другие вопросы, представляющие взаимный интерес". Нынешние встречи на высшем уровне позволят "укрепить доверие и дружбу" между руководством США и Республики Корея, а также гарантировать, что Вашингтон и Селу "идут по одному пути в направлении замечательного альянса", добавил Мун Чжэ Ин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США Республика Корея
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
19 главных фото недели: палестинская фея, "Лебединое озеро" в метро и президент-стрелок
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
"Мой любимый Карден"
Фото
Королева Великобритании Елизавета II
14
Brexit в центре внимания - королева Великобритании представила программу правительства
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
3
В Сеуле начала работу высокотехнологичная интерактивная система управления городом
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ответные меры России на санкции. Досье
2
Россия приостанавливает уплату взноса в Совет Европы
3
"Газпром" обжалует промежуточное решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом"
4
Песков: Россия защитит своего гражданина, задержанного на Украине
5
Собянин: Москва пережила новый удар стихии
6
В Госдуме отобрали три варианта присяги при вступлении в гражданство РФ
7
Движение поездов по МЦК восстановлено в штатном режиме
Темы дня
Загрузка...
Реклама