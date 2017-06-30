Трамп: США и Республика Корея обсуждают множество вариантов действий, касающихся КНДР

ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. Правительства США и Республики Корея рассматривают в настоящее время целый ряд возможных вариантов дальнейших действий в отношении КНДР. Об этом заявил в пятницу президент США Дональд Трамп, принимая в Белом доме своего южнокорейского коллегу Мун Чжэ Ина.

"Мы также находимся в процессе обсуждения наших, откровенно говоря, многих вариантов действий. У нас имеется множество вариантов ответа применительно к Северной Корее", - сказал американский лидер, не приводя никаких подробностей. "Мы многого добились в плане своих соображений о Северной Корее и [двусторонней] торговле", - заверил Трамп, говоря об уже состоявшемся у него в четверг вечером контакте с Мун Чжэ Ином и новом раунде переговоров. При этом руководитель американской администрации назвал "фантастическим" свой рабочий ужин с президентом Республики Корея.

Трамп также подтвердил, что Вашингтон добивается от Сеула пересмотра ряда положений двустороннего соглашения о свободной торговле. "Это была несправедливая по отношению к США сделка. Но, думаю, она сильно изменится и станет хорошей для обеих сторон", - подчеркнул хозяин Белого дома.

Он также охарактеризовал свои личные отношения с Мун Чжэ Ином как "чрезвычайно прочные".

Со своей стороны президент Южной Кореи отметил, что у них с Трампом состоялась "весьма честная дискуссия", затрагивавшая в том числе "ядерный вопрос Северной Кореи и другие вопросы, представляющие взаимный интерес". Нынешние встречи на высшем уровне позволят "укрепить доверие и дружбу" между руководством США и Республики Корея, а также гарантировать, что Вашингтон и Селу "идут по одному пути в направлении замечательного альянса", добавил Мун Чжэ Ин.