Госдеп США приветствует приговор по делу об убийстве Немцова

ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. США приветствуют приговор, вынесенный в России по делу об убийстве Бориса Немцова. Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт подтвердила это в пятницу в специальном заявлении для печати.

"Мы приветствуем известие о том, что пять человек из числа ответственных за убийство Бориса Немцова осуждены за это преступление", - указывается в документе.