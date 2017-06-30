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Госдеп США приветствует приговор по делу об убийстве Немцова

Международная панорама
30 июня, 18:36 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 30, июня. /ТАСС

Официальный представитель ведомства Хезер Науэрт подтвердила это в специальном заявлении для печати

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ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. США приветствуют приговор, вынесенный в России по делу об убийстве Бориса Немцова. Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт подтвердила это в пятницу в специальном заявлении для печати.

"Мы приветствуем известие о том, что пять человек из числа ответственных за убийство Бориса Немцова осуждены за это преступление", - указывается в документе.

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