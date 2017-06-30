Трамп и Эрдоган обсудили кризис вокруг Катара, борьбу с терроризмом

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ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. Президенты США и Турции Дональд Трамп и Тайип Эрдоган рассмотрели в ходе состоявшегося в пятницу телефонного разговора возможные способы урегулирования дипломатического кризиса в Персидском заливе, а также вопросы борьбы с экстремизмом и терроризмом. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
Согласно изложенной ею информации, лидеры двух государств обсудили "многочисленные темы, включая пути преодоления продолжающегося спора между Катаром и его соседями" в Персидском заливе и арабском мире "при обеспечении того, что все страны работают над предотвращением финансирования терроризма и борются с экстремистской идеологией".
"Президент Трамп подчеркнул важность того, чтобы наши [американские] союзники и партнеры наращивали усилия по борьбе с терроризмом и экстремизмом во всех их формах", - добавил Белый дом.