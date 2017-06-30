Молдавия не выдаст Приднестровью экс-президента Шевчука

КИШИНЕВ, 30 июня. /ТАСС/. Молдавия не выдаст экс-президента Приднестровья Евгения Шевчука, против которого в непризнанной республике открыты уголовные дала. Как пояснил в пятницу молдавскому порталу deschide.md вице-премьер по реинтеграции Молдавии Георге Бэлан, между двумя берегами Днестра нет соглашения об экстрадиции.

"Между МВД Молдовы и профильным ведомством в Приднестровье во время правления президента Владимира Воронина было соглашение, но оно аннулировано. Если у Евгения Шевчука нет проблем с органами правопорядка правобережья, то он может сколько угодно находиться на территории Молдавии", - пояснил Бэлан.

Генеральный прокурор Молдавии Эдуард Харунжен отметил, что правоохранительные органы примут меры по заявлению Шевчука о готовящемся на него в Приднестровье покушении. "Прокуратура будет расследовать подобное преступление так же, как и в случае любого другого гражданина Молдавии", - заметил Харунжен.

Ранее председатель Следственного комитета Приднестровья Вячеслав Брынзарь заявил, что Шевчук, который уехал в Молдавию из-за выдвинутых против него пяти уголовных дел и снятия парламентом неприкосновенности, может быть осужден заочно. Вместе с тем он выразил надежду, что бывший глава Приднестровья вернется и даст показания следственным органам. Против Шевчука, который руководил Приднестровьем с 2011 по 2016 год, возбуждено пять уголовных дел, ему грозит наказание в виде 12 лет тюрьмы. Чтобы привлечь его к ответственности, парламент снял с бывшего главы республики неприкосновенность.

Сам Шевчук вину не признает и заявил, что уехал из Приднестровья из-за готовившегося на него покушения. Кроме того, он назвал решение властей возбудить против него уголовные дела и снять неприкосновенность "заказной провокацией".

Сейчас парламент Приднестровья контролируется находившейся в оппозиции к Шевчуку партией "Обновление". После победы на выборах президента Вадима Красносельского против ряда чиновников из прежней президентской команды были возбуждены уголовные дела. В частности, под следствием оказались бывшие руководители Комитета государственной безопасности Николай Земцов, Таможенного комитета Юрий Гервазюк и Приднестровского республиканского банка Эдуард Косовский.