Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.07:
$ 59.39
€ 67.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Молдавия не выдаст Приднестровью экс-президента Шевчука

Международная панорама
30 июня, 21:13 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 30, июня. /ТАСС

Как пояснил вице-премьер по реинтеграции Молдавии Георге Бэлан, между двумя берегами Днестра нет соглашения об экстрадиции

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИШИНЕВ, 30 июня. /ТАСС/. Молдавия не выдаст экс-президента Приднестровья Евгения Шевчука, против которого в непризнанной республике открыты уголовные дала. Как пояснил в пятницу молдавскому порталу deschide.md вице-премьер по реинтеграции Молдавии Георге Бэлан, между двумя берегами Днестра нет соглашения об экстрадиции.

"Между МВД Молдовы и профильным ведомством в Приднестровье во время правления президента Владимира Воронина было соглашение, но оно аннулировано. Если у Евгения Шевчука нет проблем с органами правопорядка правобережья, то он может сколько угодно находиться на территории Молдавии", - пояснил Бэлан.

Генеральный прокурор Молдавии Эдуард Харунжен отметил, что правоохранительные органы примут меры по заявлению Шевчука о готовящемся на него в Приднестровье покушении. "Прокуратура будет расследовать подобное преступление так же, как и в случае любого другого гражданина Молдавии", - заметил Харунжен.

Ранее председатель Следственного комитета Приднестровья Вячеслав Брынзарь заявил, что Шевчук, который уехал в Молдавию из-за выдвинутых против него пяти уголовных дел и снятия парламентом неприкосновенности, может быть осужден заочно. Вместе с тем он выразил надежду, что бывший глава Приднестровья вернется и даст показания следственным органам. Против Шевчука, который руководил Приднестровьем с 2011 по 2016 год, возбуждено пять уголовных дел, ему грозит наказание в виде 12 лет тюрьмы. Чтобы привлечь его к ответственности, парламент снял с бывшего главы республики неприкосновенность.

Сам Шевчук вину не признает и заявил, что уехал из Приднестровья из-за готовившегося на него покушения. Кроме того, он назвал решение властей возбудить против него уголовные дела и снять неприкосновенность "заказной провокацией".

Сейчас парламент Приднестровья контролируется находившейся в оппозиции к Шевчуку партией "Обновление". После победы на выборах президента Вадима Красносельского против ряда чиновников из прежней президентской команды были возбуждены уголовные дела. В частности, под следствием оказались бывшие руководители Комитета государственной безопасности Николай Земцов, Таможенного комитета Юрий Гервазюк и Приднестровского республиканского банка Эдуард Косовский.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Молдавия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
19 главных фото недели: палестинская фея, "Лебединое озеро" в метро и президент-стрелок
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
"Мой любимый Карден"
Фото
Королева Великобритании Елизавета II
14
Brexit в центре внимания - королева Великобритании представила программу правительства
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
3
В Сеуле начала работу высокотехнологичная интерактивная система управления городом
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ответные меры России на санкции. Досье
2
Путин и Меркель обсудили темы предстоящего саммита G20
3
Лавров сравнил обвинения США в адрес России с анекдотом про Чапаева
4
Россия приостанавливает уплату взноса в Совет Европы
5
Два человека стали жертвами грозы в Московском регионе
6
Стокгольмский арбитраж взыскал с "Нафтогаза" в пользу "Газпрома" $1,7 млрд
7
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
Темы дня
Загрузка...
Реклама