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МИД Великобритании выступает за продолжение расследования убийства Немцова

Международная панорама
30 июня, 22:12 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 30, июня. /ТАСС

В дипведомстве отметили, что "расследование не зашло настолько далеко, чтобы установить личности тех, кто заказал это убийство"

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ЛОНДОН, 30 июня. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Великобритании выступает за продолжение расследования убийства Бориса Немцова с целью установления заказчиков преступления. Об этом в пятницу заявил официальный представитель ведомства, чьи слова приводит официальный сайт правительства Соединенного Королевства.

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Присяжные признали вину всех подсудимых в убийстве Немцова

"МИД поддерживает семью Бориса Немцова в ее призыве к проведению более полного расследования, чтобы установить, кто являлся заказчиком этого убийства. Ответственность за его убийство распространяется не только на тех людей, которые уже признаны виновными, и мы призываем российские власти привлечь виновных к ответственности", - сказано в заявлении.

В дипведомстве подчеркнули, что "расследование не зашло настолько далеко, чтобы установить личности тех, кто заказал это убийство", именно по этой причине оно "должно быть продолжено".

Ранее на процессе в Московском окружном военном суде присяжные признали пятерых подсудимых виновными в убийстве Немцова и не заслуживающими снисхождения. Также все подсудимые были признаны виновными в незаконном приобретении, хранении и перевозке оружия.

Как ожидается, 4 июля прокуроры, адвокаты и подсудимые обсудят последствия вынесенного 29 июня вердикта. Речь на заседании будет идти о назначении обвиняемым наказания, им грозят максимальные сроки заключения (вплоть до пожизненного).

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