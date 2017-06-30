Минобороны Турции: кризис вокруг Катара должен быть решен в формате "искреннего диалога"

АНКАРА, 30 июня. /ТАСС/. Кризис между арабскими странами и Катаром должен быть решен в формате "искреннего диалога". Такое мнение, как сообщает Анатолийское агентство, выразил в пятницу министр обороны Турции Фикри Ышык.

"Сложившаяся ситуация между странами Персидского залива, которые являются братьями, должна быть решена при помощи искреннего диалога и уважительного отношения к правам Катара", - подчеркнул глава Минобороны Турции по итогам встречи со своим катарским коллегой Халедом бен Мухаммедом аль-Атыйей.

В ходе переговоров также обсуждались вопросы военного сотрудничества между двумя государствами, а также поднималась тема безопасности во всем регионе, отмечает агентство.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего дипломатического представительства. В Дохе считают эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес - беспочвенными.

22 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет передали Катару через Кувейт список из 13 условий для выхода из кризиса и отвели 10 дней на его исполнение. Среди них прекращение военного сотрудничества с Турцией и ликвидация турецкой военной базы в стране, что в Анкаре расценили как неуважение к республике. Катарское правительство назвало требования невыполнимыми и призвало пересмотреть их. В МИД Катара заявили, что ознакомились с перечнем и передадут официальный ответ при посредничестве Кувейта.