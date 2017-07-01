В Европейском парламенте пройдет церемония прощания с Гельмутом Колем

СТРАСБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Официальная общеевропейская церемония прощания с бывшим канцлером ФРГ, первым главой объединенной Германии Гельмутом Колем (1930-2017) состоится в субботу в Страсбурге. Гражданская панихида организована по инициативе Европейского совета, Европейской комиссии и Европейского парламента (ЕП).

Европейские почести

Как сообщили в пресс-службе ЕП, гроб с телом Коля будет выставлен для прощания в зале заседаний и накрыт флагом Евросоюза. Около него на посту будут стоять солдаты почетного караула специального батальона охраны Бундесвера и солдаты Еврокорпуса - независимой межгосударственной военной структуры ЕС.

Церемония начнется с выступлений спикера Европарламента Антонио Таяни, главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и председателя Евросовета Дональда Туска. Вслед за этим покажут документальный фильм "Гельмут Коль, великий европеец" о жизненном пути политика.

Со словами в память о бывшем канцлере, как ожидается, выступят почетные гости церемонии. В их числе экс-президент США Билл Клинтон, бывший премьер-министр Испании Фелипе Гонсалес. Россию на церемонии прощания с Колем будет представлять председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Гражданскую панихиду будут сопровождать классические музыкальные произведения немецких и австрийских композиторов - Георга Генделя, Людвига ван Бетховена и Франца Шуберта - в исполнении оркестра Страсбургского университета. Закрывая церемонию, слово возьмут президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель. По завершении их обращений оркестр в сопровождении Филармонического хора Страсбурга исполнит гимн Германии и "Оду к радости" Бетховена.

"Канцлер единства"

Коль возглавлял правительство ФРГ 16 лет - с 1982 по 1998 годы. Ни до него, ни после ни один политик не находился во главе кабмина ФРГ столько времени.

В 1990 году при нем произошло падение Берлинской стены и воссоединение ФРГ и ГДР. Успешные переговоры с державами- победительницами во Второй мировой войне по формуле "два плюс четыре" привели тогда к объединению Германии. После этого за ним закрепился неофициальный титул "канцлера германского единства".

Коль был также одним из убежденных сторонников европейской интеграции и создания единой валюты. Считается, что именно он способствовал продвижению по карьерной политической лестнице Меркель.

В 1998 году Коль стал одним из трех европейцев, когда- либо удостоенных титула "почетный гражданин Европы" за исключительный вклад в интеграционные процессы в Евросоюзе. До него такого титула были удостоены два француза: Жан Монне (1888-1979), который считается одним из "отцов- основателей" единой Европы, и бывший глава Еврокомиссии (1985-1995) Жак Делор, при котором Европейское сообщество было преобразовано в Евросоюз.

Коль и Россия

Придя к власти в 1982 году, Коль придавал особое значение развитию отношений с Советским Союзом и после распада последнего с Российской Федерацией. Его первый визит в СССР состоялся в июле 1983 года - через полгода после того, как он стал канцлером. Тогда он встретился в Кремле с Юрием Андроповым.

В последующие годы Колю удалось выстроить конструктивный диалог с Михаилом Горбачевым. Именно на многосторонних встречах с участием лидеров ФРГ и СССР был выработан механизм объединения Германии, которое в итоге состоялось 3 октября 1990 года.

Позднее Коль во многом способствовал тому, чтобы Россия стала членом G7, которая с приемом России трансформировалась в "Большую восьмерку". Отношения канцлера с первым президентом РФ Борисом Ельциным вышли за рамки рабочих контактов и переросли в дружеские.

Узнав о кончине Коля, президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру Меркель. Как сообщила пресс-служба Кремля, он подчеркнул, что Коль сыграл ключевую роль в прекращении холодной войны и объединении Германии.

Биография канцлера

Коль родился 3 апреля 1930 года в Людвигсхафене в семье банковского служащего. Политика заинтересовала его уже в юношестве: в 16 лет он стал членом партии "Христианско- демократический союз" (ХДС) и одним из соучредителей ее молодежной организации в своем родном городе. В 1959 году его избирали депутатом от ХДС ландтага (земельного парламента) Рейнланд-Пфальца.

После этого его политическая карьера начала стремительный рост. В 1966 году Коль стал председателем земельной организации ХДС и членом федерального правления партии. Через три года он занял пост премьер-министра Рейнланд-Пфальца, а в июне 1973 года был избран председателем ХДС.

После распада социально-либеральной коалиции в 1982 году Коль 1 октября стал главой правительства ФРГ. Этот пост он бессменно занимал 16 лет и ушел в отставку в октябре 1998 года.

В последние годы Коль крайне редко появлялся на публике и практически не давал интервью. В 2008 году он при падении ударился головой и с тех пор передвигался в инвалидном кресле.

Известие о кончине бывшего канцлера пришло 16 июня. Он ушел из жизни в своем доме в родном Людвигсхафене в возрасте 87 лет.

После церемонии в Страсбурге гроб с телом Коля будет отправлен в германский город Шпайер в земле Рейнланд- Пфальц. Там в Шпайерском имперском соборе состоится поминальная служба, после чего тело канцлера будет предано земле на городском кладбище.