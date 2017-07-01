Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.07:
$ 59.39
€ 67.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Гонконге отметят 20-ю годовщину перехода под юрисдикцию КНР

Международная панорама
1 июля, 0:18 UTC+3 ГОНКОНГ /СЯНГАН/ 1, июля. /ТАСС

Нынешнюю годовщину Гонконг встречает с новой администрацией пятого созыва во главе с 60-летней Кэрри Лам

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 1 июля. /ТАСС/. Торжества по случаю 20-й годовщины перехода Гонконга под китайскую юрисдикцию начнутся здесь в субботу с церемонии поднятия флагов под звуки национального гимна. Для участия в праздничных мероприятиях с трехдневным визитом сюда приехал председатель КНР Си Цзиньпин вместе с супругой.

1 июля 1997 года после более чем полуторавекового колониального правления Гонконг вернулся в состав Китая по формуле "одна страна - две системы". С тех пор этот "островок капитализма" и крупный финансовый центр стал специальным административным районом КНР, сохранив на 50 последующих лет (до 2047 года) автономию во всех вопросах, кроме обороны и внешней политики.

В течение переходного периода этой территории гарантируется самостоятельность во многих вопросах, неизменность ее социально-экономической системы и "местного образа жизни". За ней сохраняется статус свободного порта (порто-франко), отдельной таможенной территории. Гонконг имеет свою денежную единицу, собственную исполнительную, законодательную и судебную (основанную на нормах английского права) систему, а также проводит самостоятельную иммиграционную и налоговую политику.

Этот мегаполис - главный посредник в торгово- экономических отношениях КНР со многими странами. Гонконг остается крупнейшим инвестором материкового Китая и его важнейшим финансовым центром с доступом для международных инвесторов. Один из самых посещаемых городов мира: в прошлом году он принял 56,6 млн туристов.

Салют и иероглифы

Кульминацией торжеств станет пиротехническое шоу. Организаторы обещают устроить самый масштабный и зрелищный фейерверк в истории анклава. Затраты на его проведение превысят 1,5 млн долларов.

Как сообщили организаторы, над водной гладью бухты Виктория вечером разорвется рекордное количество пиротехнических снарядов - 39888. Числа "девять" и "восемь" считаются в Поднебесной счастливыми.

Стрелять будут с пяти специальных барж. Канонада продлится 23 минуты и будет сопровождаться световым шоу под музыкальный аккомпанемент. В небе рассыплются мириады разноцветных огней, образуя не только привычные узоры, но и картинки, и даже иероглифические надписи.

Женщина во главе

Нынешнюю годовщину Гонконг встречает с новой администрацией пятого созыва во главе с 60-летней Кэрри Лам. Она стала первой женщиной на этом должностном посту и будет занимать его следующие пять лет.

Несмотря на обещание "внедрять новый стиль управления", состав ее кабинета не претерпел кардинальных изменений. В него вошли в основном чиновники из прежней администрации. Свои посты сохранили шестеро министров, в том числе министры финансов и юстиции.

Приехавший для участия в торжествах Си Цзиньпин высоко оценил итоги пятилетней работы предыдущего главы исполнительной власти Лян Чжэньина. "Это были далеко не самые легкие пять лет, в ходе которых руководитель Гонконга прилагал множество усилий для успешного решения различных проблем, одновременно находя новые возможности для развития города", - подчеркнул китайский лидер. Он отметил заслуги Лян Чжэньина, направленные на поддержание политики "одна страна - две системы" и защиту национального суверенитета.

Внутриполитические проблемы

Несмотря на переход под юрисдикцию Китая, в Гонконге разрешена полная свобода слова и митингов, деятельность оппозиции. Однако у местной общественности появляются опасения насчет перспектив постепенного закручивания гаек и ужесточения контроля Пекина над политической ситуацией и внутренними делами анклава.

В Гонконге нет прямых выборов. Голосование по избранию высшего должностного лица проходит через коллегию выборщиков. В состав этого органа входят 1,2 тыс. представителей финансовых, промышленных, научных, религиозных кругов, общественности, видные бизнесмены и политические деятели. Многие из них склонны демонстрировать лояльность Пекину и готовы учитывать предпочтения центра, что вызывает недовольство демократического лагеря.

Осенью 2014 года оппозиционные силы устроили в Гонконге массовые демонстрации под лозунгами демократизации избирательной системы. В течение 79 дней студенческие активисты блокировали движение по ключевым улицам и перекресткам, вызвав беспорядки, которые были прекращены благодаря действиям местных властей во главе с Лян Чжэньином. Он пошел на повышение и занял пост заместителя председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (высший совещательный орган).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Китай
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
19 главных фото недели: палестинская фея, "Лебединое озеро" в метро и президент-стрелок
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
"Мой любимый Карден"
Фото
Королева Великобритании Елизавета II
14
Brexit в центре внимания - королева Великобритании представила программу правительства
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
3
В Сеуле начала работу высокотехнологичная интерактивная система управления городом
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рекордное число выпускников получили 300 баллов по ЕГЭ в 2017 году
2
Два человека стали жертвами грозы в Московском регионе
3
В Москве 30 июня выпало около 70% месячной нормы осадков
4
Путин и Меркель обсудили темы предстоящего саммита G20
5
Лавров сравнил обвинения США в адрес России с анекдотом про Чапаева
6
Пилот совершившего жесткую посадку под Тольятти самолета скончался
7
"Все в укрытие": жители Московского региона делятся впечатлениями о непогоде в соцсетях
Темы дня
Загрузка...
Реклама